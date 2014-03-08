На уроке у Героя

– Уважаемая Аягул Тореевна, у нас, к сожалению, мало женщин, носящих высшие знаки отличия. И в основном они – представительницы «мужских» профессий. Вдвойне ценно то, что звания «Қазақстанның Еңбек Ері» удостоена представительница не очень жалуемой государственными наградами сферы образования. Причем в первый же год утверждения этой награды. Думаю, таким образом была дана достойная оценка всему учительскому корпусу страны.

– Наше государство и лично его Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев постоянно оказывают поддержку новаторскому движению учительства, высоко ценят и стимулируют труд педагогов. Подтверждением этой политики и стало присуждение звания «Қазақстанның Еңбек Ері» именно представителю школьных учителей, причем в первый же год его утверждения. Я восприняла эту награду как высокую оценку работы всего учительства страны. Думаю, такое решение продиктовано тем, что Глава государства глубоко верит в потенциа­льную силу школы.

– До вас в области просвещения республики геройское звание было присвоено лишь Рафике Нуртазиной, а именно – Героя Социалистического Труда. Насколько я знаю, случилось такое символическое совпадение, что вы продолжили славную эстафету знаменитого педагога, даже директорство учебным заведением, можно сказать, унаследовали от нее. Расскажите, пожалуйста, об этих захватывающих коллизиях судьбы и о дружбе с замечательной женщиной, которую считаете своим наставником.

– Нас с Рафикой Нуртазиной связывала прочная дружба. Я, как и многие педагоги республики, училась у нее искусству творческого и делового общения с кадрами, не говоря уже о методике обучения. У нас разные специальности (она была русоведом, я – математик), но единые подходы. В основе – любовь к детям и уважение их личности. Преданность Рафики Бекеновны учительскому делу безмерна. Она доныне – замечательный, достойнейший пример в святом деле обучения детей. В целях пропаганды ее опыта в нашей школе мы проводили циклы мероприятий: открытые занятия, встречи, семинары, «круглые столы», посвященные Учителю учителей.

Как-то в начале 90-х из уст Рафики Нуртазиной услышала слова: «Аягул Тореевна, у меня такое предчувствие, что ты станешь моей преемницей...» И спустя годы я действительно стала вторым Героем Труда среди учителей республики. Между прочим, когда-то моя добрая наставница работала в этом самом здании, где теперь находится гимназия № 159, так что и в руководстве учебным учреждением словно бы повторяю ее путь.

– Что подвигло вас на педагогическую стезю? Может быть, перед глазами были яркие примеры? Скажем, первый учитель произвел неизгладимое впечатление или преподаватель вашей любимой математики? Давайте вспомним показательные эпизоды школьной жизни и о том, как складывалась био­графия в дальнейшем. А затем – как вы вернулись в школу, но уже в новом качестве.

– Мои педагогические наклонности, пожалуй, проистекают от талантов и человеческих качеств предков. Мой прадед Балта был знаменитым акыном Аулие-Атинского края, а деда Мираза сородичи почитали за мудреца-астролога. Он удачно предсказывал явления природы. Отец Торе был неутомимым общественником и редким книголюбом, а мама напоминала мне мать Терезу, так чутка и внимательна была к людям.

Особый свет добра на меня пролили, тягу к знаниям привили школьные учителя Алдамжар Сыдыков, Мамыт Айжанов, Канатбай Абдумаликов, Валентина Ильинична Колодяжная, Рахметулла Лукпанов, Сайлаухан Слямханов и другие.

Мои школьные годы прошли в селе Карабастау, у озера Биликуль, что в Жамбылской области, большого и величественного. Здешняя средняя школа имени Карынбая Кошмамбетова, которой бессменно 50 лет руководил мудрый, интеллигентный и очень человечный Сайлаухан Слямханов, славилась на всю страну.

После ее окончания я решила поступать в Алматинский медицинский университет, но не прошла по конкурсу. И в этот критический момент моей жизни Сайлаухан-агай успокоил: «Ты сильно не горюй, будешь пока работать в школе воспитательницей». Что ж, пошла в школу. Проработала один учебный год и по предложению моего доброго наставника, а также по настоянию отца поступила в только что открывшийся педагогический институт в Жамбыле.

Окончив вуз, устроилась в родной школе учительницей математики. Затем меня назначили заместителем директора по воспитательной работе. Всего же четыре года учительствовала в родном селе, пройдя словно бы вторую школу, уже педагогическую. И эти уроки взросления и вхождения в профессию, ставшую любимой, мне здорово пригодились в дальнейшем.

– Ваше руководство гимназией № 159 – блестящий пример директорства и организации учебного процесса. Как удалось за очень короткое время вывести учебное заведение в лидеры? Какие ноу-хау применили? Использовали чей-нибудь опыт?

– В этом плане вряд ли чем вас удивлю. Но важно вот что подчеркнуть: время назначения меня директором совпало с эпохой больших перемен. Шел 1991 год. В августе я приняла среднюю школу № 159, а в декабре была провозглашена независимость Казахстана. С тех пор идем в ногу со страной. Успех дела, прежде всего, заключается в том, что с первых дней обретения республикой суверенитета наш Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев определил верный курс развития государства, в том числе и системы образования. Все государственные меры по реформированию школы исполнялись нами четко и безупречно. Страна уверенно продвигалась по пути, намеченному Главой государства, и мы шагали вместе со страной, стараясь не отстать.

Вот, пожалуй, и весь секрет наших успехов. Но, конечно же, надо еще отметить добросовестный самоотверженный труд педагогического коллектива гимназии, доброжелательное сотрудничество родителей и соответствующих внешкольных вышестоящих органов. За годы упорной работы, устремленной к высоким целям, у нас сложился крепкий и творческий коллектив, способный решать задачи любой сложности.

– В этих словах проявился математик!

– Я, право, не преувеличиваю. Из 84 учителей 34 стали авторами и соавторами учебников и учебных пособий нового поколения, десятки – победителями городских и республиканских учительских конкурсов, множество – участниками-докладчиками на республиканских, городских семинарах, конференциях, педчтениях, где распространяли свой передовой педагогический опыт, выдержавший испытания временем, а сотни наших гимназистов – призерами ученических городских, республиканских, международных олимпиад и конкурсов научных проектов. Моим кредо как директора школы стало высказывание великого педагога Ыбрая Алтынсарина, имя которого носит наша гимназия: «Для меня важнее всего – учитель. Хорошего учителя люблю больше всех. Учитель – душа школы!» Мы так и поступали: учили учителей, поддерживали их творческий рост, обустраивали быт молодежи, организовывали в целях раскрытия возможностей педагогических кадров множество методических внутришкольных мероприятий, готовили и выдвигали их на районные, городские, республиканские, международные мероприятия и конкурсы. И наш труд не остался незамеченным: в 2001 году на республиканском смотре «Лучшая школа республики» гимназия завоевала Гран-при, а в 2011-м вторично отмечена этим званием. Кроме того, за последние 5 лет дважды награждены знаком «Уркер» акима Алматы за подготовку самого большого количества победителей школьных республиканских и международных научных проектов и предметных олимпиад.

– Вы стали знаменитой благодаря инициативе «Пилотная школа», внед­рив на великолепном уровне обучение информатике. Какие еще новаторские проекты на счету гимназии? В чем их суть, каких результатов они позволили добиться?

– Как и все школы республики, гимназия хорошо оснащена средствами электронного обучения. Информатику наши дети изучают углубленно. Горжусь составом преподавателей этого предмета. Достаточно сказать, что группу учителей-информатиков возглавляет неоднократная победительница конкурсов различного уровня в этой дисциплине Гульназ Тунгушбаева. Уже вошло в практику учителей гимназии проведение онлайн-уроков для школ республики и города, так ценят наших специалистов. В соавторстве с нашими асами разработана единая городская школьная сеть информатики. Гульназ Тунгушбаева к тому же автор проекта по Microsoft Kazakhstan VCT, защитила его на республиканском конкурсе, завоевав 2-е место и звание «Учитель года-2008». Еще один пример: учителя-информатики во главе с Назерке Мукановой разработали проект «Эффективность применения электронных средств и медиатехнологии в обучении», который внедрен в практику учителей гимназии. Или вот еще что приходит на память. Совместно с учащимися старших классов доведены до практического применения «Программа по переводу с английского на казахский язык и с казахского – на английский» и «Научный информационный проект для банковской системы».

– Давайте вспомним победные дос­тижения гимназии: первенство в городских и республиканских конкурсах среди учебных учреждений, успехи на предметных олимпиадах…

– В гимназии царит оживленная рабочая атмосфера, поддерживаемая творческими поисками всего педагогического коллектива совместно с учащимися. Здесь цифры не играют особо важной роли, важней правильно определить подходы, а дальше уже включается деловой марш, основанный на методологических и других наших достижениях и наработках. Нынче успехи на конкурсах и олимпиа­дах воспринимаются как показатель качества знаний учащихся, по которому судят об имидже школы. Приведу пример по предыдущему учебному году. Победы на предметных олимпиадах и интеллектуальных турнирах одержали около 150 наших детей, а это в среднем каждый восьмой ученик гимназии. А в конкурсах по ИЗО, музыке и в спортивных состязаниях отличились более 200 человек. Эти данные – результат индивидуально-личностного подхода в воспитании.

В этом важном деле большую роль играют профессионализм и навыки педагогов. С этим у нас тоже все в порядке. Более половины учителей имеют высшую категорию и отмечены государственными наградами. В преподавательском составе есть почетный профессор университета, два кандидата наук, четыре магистра, более десяти педагогов имеют сертификаты АО «Өрлеу», семнадцать – победители прес­тижных учительских конкурсов, девять – Учителя года. Опыт работы 43 наших новаторов получил распространение в городе и в целом по республике.

– Гимназия называется многопрофильной. Здесь уделяется внимание не только точным наукам. Педагогическим коллективом поддерживаются юные таланты самых разных направлений. Не раз побеждал на республиканских конкурсах гимназический хор мальчиков, у вас также есть оркестр народных инструментов, работает кружок домбристов, есть танцевальная группа, выпускается газета «Жас өркен». Как удается все это гармонично сочетать? К тому же сейчас многие учебные заведения делают акцент на специализацию.

– Многопрофильность не отгораживает нас от всего лучшего. В гимназии уже несколько лет практикуется трехъязычное обучение. Например, математика с 7-го класса преподается на английском. Заметьте, это в школе с изначально казахским языком обучения. Конечно, еще есть проблемы с подбором подготовленных для такого формата работы преподавателей, но они решаемы.

Программными дисциплинами не ограничиваемся, ведь мы нацелены на воспитание гармоничной личности. В этом плане немалое значение имеют занятия и мероприятия по эстетической, спортивной и общеразвивающей части. И здесь у нас тоже налицо определенные достижения. Хор мальчиков гимназии «Ер Төстік» достойно представляет страну на международных конкурсах детского пения, стабильно занимая призовые места. Постоянно действует школьный оркестр народных инструментов. В начальных классах гимназии дети с интересом занимаются в обязательных кружках «Дом­быра» и «Ритм». Танцевальные группы девочек неоднократно участвовали в международных фестивалях детей мира, организуемых в Турции и ряде других государств. Считаю, что существенную роль в воспитательном процессе играет и школьная газета «Жас өркен», выпускаемая раз в два месяца, на страницах которой публикуются материалы о школьных буднях и творчестве гимназистов.

Конечно, узкая специализация способствует углубленному изучению отдельных предметов, но наш ученический контингент – обычный, а не отобранный на конкурсной основе. И впредь также думаем работать на благо всех детей, проживающих на территории школьного микрорайона. Уверена, такой подход отнюдь не сказывается на нашем старании готовить качественный человеческий капитал для будущего страны в свете Стратегии развития «Казахстан-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее!».

– Сколько болашаковцев вышло из стен гимназии?

– Программа «Болашак» для гимназис­тов является большим стимулом. Десятки наших выпускников продолжают обучение в лучших бакалавриатах и магистратурах развитых стран мира. Качественные знания, полученные в стенах гимназии, позволяют «алтынсаринцам» достойно учиться и в отечественных вузах, в том числе в весьма престижном Назарбаев Университете.

– Статистика сдачи ЕНТ в целом и математики в частности неуклонно улучшается. Каковы баллы за последнее время?

– Действительно, статистика сдачи ЕНТ улучшается. Однако мне, как педагогу, кажется, что здесь есть проблемы, которые ждут безотлагательного решения. Взять, к примеру, такую ситуацию: на одинаковых условиях участвуют в ЕНТ учащиеся общих школ и школ узкой специализации, как, скажем, Республиканская физико-математическая и другие учебные заведения, тогда как в спецшколах математику изучают 11 часов в неделю, а в обычных – всего 5 часов. Это, безусловно, отражается на показателях сдачи ЕНТ. Но, несмотря на сложности подобного рода, работаем с плюсом. Так, средний балл сдачи ЕНТ в 2011/2012 учебном году у нас составил 91 балл, а в 2012/2013 – 101.

– Преуспевая в руководстве школой, вы продолжаете расти профессионально как сильнейший педагог- предметник в области математических наук, выпус­кая методические и учебные пособия, востребованные системой просвещения страны. Расскажите нам об этом направлении вашей деятельности.

– Как я уже отмечала, многие учителя гимназии являются авторами и соавторами учебников. Этому способствовало то обстоятельство, что с 1998 года наша школа была зачислена в число 70 опорных школ республики, где экспериментировались учебники и учебные пособия нового поколения. Ученые-методисты и учителя этих школ оказались в одной «упряжке» реформы. Вот и мне посчастливилось написать совместно с профессиональным ученым учебник геометрии для 7-го класса и методические пособия, изданные уже три раза.

– Аягул Тореевна, наряду с математическим талантом вы еще обладает даром изобретателя и даже обладаете патентами. Один из них подтверждает ваше авторство в отношении двухэтажной складной юрты.

– Это, пожалуй, хобби. Мой супруг Жумабай Байнатов, заслуженный архитектор-строитель, имеет ряд патентов на изобретения. Один из них – на уникальной конструкции двухэтажную сборную юрту. Я ему помогала производить математические расчеты, за что и получила статус соавтора. Но, честно говоря, заниматься изобретательством некогда: школьный труд , он почти круглосуточный. Однако времени на него ничуточку не жаль.

– Спасибо за интервью. С праздником Весны вас! Он к учителям имеет самое непосредственное отношение, потому что большинство педагогов – женщины.

Александр ТАРАКОВ