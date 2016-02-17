​На уровне глаз

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Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Для местной продукции предоставляются самые лучшие торговые места, как говорят продавцы, на уровне глаз. Покупатели уже убедились в том, что отечественные продукты самые свежие, а значит, полезны для здоровья. К тому же они, как правило, более доступны по цене. Соответственно спросу растет и предложение. Многие торговые предприятия в нынешнем году стали заключать долгосрочные договоры на поставки товаров казахстанских компаний, известных отменным качеством.

Продолжается организованный по инициативе региональной палаты предпринимателей конкурс на создание лучших условий для продажи отечественной продукции. Конкурсная комиссия учитывает ассор­тимент, эффективность рекламы, периодичность акций и дегустаций. Итоги намечено подвести осенью.

Местные продукты нарасхват раскупаются и на рынках Уральска. Пришло время реализации продукции из овощехранилищ. В минувшем году был получен хороший урожай картофеля и овощей, которые сельхозпроизводители сумели сохранить почти до весны. Такой подход позволяет не допускать резкого сезонного роста цен. 

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