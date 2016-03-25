​На уровне мировых стандартов

За последние годы материнская смертность, а это важнейший показатель развития здравоохранения, в Казахстане снизилась до уровня восточноевропейских стран. Это обусловлено как внедрением международных стандартов оказания медицинской помощи, так и ростом профессионализма специалистов. Положительную роль в снижении материнской и детской смертности сыграло развитие перинатальной ультразвуковой и генетичес­кой диагностики. Современные методы скрининга становятся доступными практически для всех граждан страны. А свое­временная диаг­ностика пороков развития позволяет серьезно снизить детскую смертность, способствуя рождению здоровых детей.

Мне много приходилось работать в родильных домах в самых отдаленных уголках Казахстана, по­этому изменения, которые произошли за последние 10–15 лет, мне особенно заметны. Сегодня больницы и поликлиники укомплектованы самым современным оборудованием, на котором свободно работают специалис­ты большинства районных больниц, эндовидеохирургические вмешательства выполняются во многих стационарах, даже на селе. Внедрение принципа регионализации привело к тому, что женщины с высоким риском осложнений рожают в высокоспециализированных областных перинатальных центрах и рес­публиканских клиниках, в том числе входящих в состав Нацио­нального медицинского холдинга, при этом до минимума снижаются акушерские и перинатальные осложнения.

Казахстан является одним из пионеров развития репродуктивной медицины на пространстве СНГ. Еще при создании первых таких клиник ориентир был взят на лучший мировой опыт. И уже сегодня более 10% пациентов в клиниках ВРТ – это граждане 46 зарубежных стран. Мы с большой благодарностью отмечаем, что репродуктивная медицина поддерживается государством: с 2010 года лечение пациентов с бесплодием методами вспомогательных репродуктивных технологий включено в государственную программу и осуществ­ляется за счет средств республиканского бюджета. Только за последние пять лет было профинансировано около 4 000 таких программ! Благодаря бюджетным программам в Казахстане в ­2010–2015 годах родились около 1 000 детей.

В Казахстане работают 20 центров ЭКО. К открытию готовятся новые лаборатории ВРТ. Лечение этими методами в нашей стране прошли около 40 000 суп­ружеских пар, у которых родились 12 тыс. детей! Сегодня практически все существующие в мире методики в области лечения бесплодия доступны гражданам Казахстана. Более того, эффективность проведения программ ЭКО в нашей клинике превышает среднеевропейские показатели. Прежде всего этому способствует высокий уровень специалис­тов, которые постоянно обу­чаются в лучших клиниках стран ближнего и дальнего зарубежья. В нашем центре постоянно работают иностранные специалисты. Мы регулярно участвуем в международных конгрессах по репродуктивной медицине и с гордостью рассказываем о наших достижениях, об очень прогрессивном казахстанском законодательстве в области охраны репродуктивного здоровья.

И мы, и наши пациенты благодарны за то, что в Казахстане часть программ вспомогательных репродуктивных технологий выполняется за счет средств республиканского бюджета. Невозможно оставаться равнодушным, видя слезы радости молодых людей, которым врачи помогли обрести счастье материнства и отцовства. Ведь мы работаем на самом лучшем современном оборудовании, и очень час­то известные европейские ученые, в том числе «пионеры» нашей области медицины, приезжая в Казахстан, после посещения нашей клиники вынуждены полностью менять тексты своих выступ­лений, видя, причем порой неожиданно для себя, столь высокий уровень наших специалистов.