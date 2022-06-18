Фото: Минэкологии РК
Сельское хозяйство
На ущерб от сайгаков жалуются аграрии ЗКО

В Западно-Казахстанской области сложилась непростая ситуация в связи со значительным ростом численности сайги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Последний авиаучет сайги показал, что в Акжаикском, Казталовском, Жанибекском и Бокейординском районах ЗКО обитает порядка 801 тыс. особей уральской популяции.

«Конечно же, рост численности сайги радует, это было достигнуто благодаря принятым государством мерам по ее охране. Но вместе с тем стада наносят огромный ущерб крестьянским хозяйствам, поедая траву, вытаптывая ее, устраивая лёжки на пастбищах и сенокосных угодьях. А сельское хозяйство здесь в основном имеет животноводческое направление, и основной доход местное население имеет от сбыта продукции животноводства», – отметили в ведомстве.

Министерство экологии организовало пресс-тур для СМИ, экоактивистов и блогеров в ЗКО, чтобы представить широкой общественности позиции не только защитников сайги, но и местного населения.

«По словам специалистов, уральская популяция сайги мигрировала по территории и других соседних областей (Атырауская, Мангистауская, территория РФ), но в связи с разрастанием деятельности человека нарушились исконные пути ее миграции, и основная масса теперь обитает на территории нескольких районов, увеличивая нагрузку на единицу площади», – пояснили в Минэкологии.

За два дня группа проехала на автомашинах около 1 тыс. километров по местам обитания сайги, где также были встречи с местными фермерами с участием акимов Жанибекского, Казталовского районов, доктора ветеринарных наук, профессора ЗКАТУ имени Жангир хана К. Кушалиевым и других.

Выступая перед собравшимися главами крестьянских хозяйств у села Жаксыбай (местом массового окота сайги), заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Данияр Тургамбаев сказал, что вопрос не простой, требует взвешенного решения, с учетом всех мнений и на основании научных рекомендаций Института зоологии.

Как сообщили в министерстве, в ходе встреч от глав крестьянских хозяйств поступали неоднократные предложения по оптимизации поголовья сайги и выплате наиболее пострадавшим аграриям, чьи сенокосы были съедены сайгой, финансовой помощи для закупки кормов.

«Когда поголовье сократилось, народ встал на защиту сайги, теперь надо регулировать численность», – высказал свое предложение один из местных жителей.

Подводя итоги, Тургамбаев поблагодарил всех участников экспедиции, представителей местных исполнительных органов, сотрудников «Охотзоопрома» и отметил: «Сайга стала одним из символов Казахстана, и решать ее судьбу нужно системно, с привлечением всех заинтересованных государственных органов, с учетом мнения широкой общественности, научных кругов и экоактивистов. Мнение каждого важно для нас».

 

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 июня
Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана
9-летний ребенок в Атырау погиб, опрокинув на себя кастрюлю с бульоном
На ущерб от сайгаков жалуются аграрии ЗКО
Шура спел на улице в Нур-Султане
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
Два новых министерства появились в Казахстане
Асхат Аймагамбетов высказался о своём назначении
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Марат Султангазиев назначен акимом Алматинской области
Нурлан Уранхаев возглавил Абайскую область
Указ Президента Республики Казахстан
Мужчина разрушил дом после развода с женой в Атырау
Хакеры научились собирать данные банковских карт в Google Chrome
Назван средний размер пенсии на июнь в Казахстане
Как отразится на Казахстане создание новых областей
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Берик Абдыгалиулы возглавил Улытаускую область
Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов
Бейбит Исабаев назначен акимом Жетысуской области
Мужчина погиб в ходе несанкционированной акции в Алматы
Съемки художественного фильма о Магжане Жумабаеве начались в Петропавловске
Нурбек Саясат стал министром науки и высшего образования РК
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау

Читайте также

Сельское хозяйство
Казахстан продлил квоту на экспорт пшеницы и муки
Правительство , Сельское хозяйство
Вице-премьер ознакомился с деятельностью агропромышленных п…
Сельское хозяйство
Глава МСХ ответил на вопрос о возможном скачке цен на фоне …
Сельское хозяйство
О вероятности засухи в Мангистау высказался глава Минсельхо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]