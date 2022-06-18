На ущерб от сайгаков жалуются аграрии ЗКО

В Западно-Казахстанской области сложилась непростая ситуация в связи со значительным ростом численности сайги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Последний авиаучет сайги показал, что в Акжаикском, Казталовском, Жанибекском и Бокейординском районах ЗКО обитает порядка 801 тыс. особей уральской популяции.

«Конечно же, рост численности сайги радует, это было достигнуто благодаря принятым государством мерам по ее охране. Но вместе с тем стада наносят огромный ущерб крестьянским хозяйствам, поедая траву, вытаптывая ее, устраивая лёжки на пастбищах и сенокосных угодьях. А сельское хозяйство здесь в основном имеет животноводческое направление, и основной доход местное население имеет от сбыта продукции животноводства», – отметили в ведомстве.

Министерство экологии организовало пресс-тур для СМИ, экоактивистов и блогеров в ЗКО, чтобы представить широкой общественности позиции не только защитников сайги, но и местного населения.

«По словам специалистов, уральская популяция сайги мигрировала по территории и других соседних областей (Атырауская, Мангистауская, территория РФ), но в связи с разрастанием деятельности человека нарушились исконные пути ее миграции, и основная масса теперь обитает на территории нескольких районов, увеличивая нагрузку на единицу площади», – пояснили в Минэкологии.

За два дня группа проехала на автомашинах около 1 тыс. километров по местам обитания сайги, где также были встречи с местными фермерами с участием акимов Жанибекского, Казталовского районов, доктора ветеринарных наук, профессора ЗКАТУ имени Жангир хана К. Кушалиевым и других.

Выступая перед собравшимися главами крестьянских хозяйств у села Жаксыбай (местом массового окота сайги), заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Данияр Тургамбаев сказал, что вопрос не простой, требует взвешенного решения, с учетом всех мнений и на основании научных рекомендаций Института зоологии.

Как сообщили в министерстве, в ходе встреч от глав крестьянских хозяйств поступали неоднократные предложения по оптимизации поголовья сайги и выплате наиболее пострадавшим аграриям, чьи сенокосы были съедены сайгой, финансовой помощи для закупки кормов.

«Когда поголовье сократилось, народ встал на защиту сайги, теперь надо регулировать численность», – высказал свое предложение один из местных жителей.

Подводя итоги, Тургамбаев поблагодарил всех участников экспедиции, представителей местных исполнительных органов, сотрудников «Охотзоопрома» и отметил: «Сайга стала одним из символов Казахстана, и решать ее судьбу нужно системно, с привлечением всех заинтересованных государственных органов, с учетом мнения широкой общественности, научных кругов и экоактивистов. Мнение каждого важно для нас».