Свежий выпуск
​На условиях доверия
Марат Алматов

Пилотный проект по созданию сервисной полиции будет запущен в Кокшетау.

Надо сказать, что Кокшетау вошел в тройку городов, где будет внедрен проект, нацеленный на изучение социальных проблем города и осуществление комплекс­ной помощи гражданам.

Дело в том, что ранее работа полиции положительно оценивалась только тогда, когда повышался процент раскрываемости и снижался уровень преступности. Иначе говоря, она работала на статистику, а не в интересах защиты прав граждан. Сейчас эта палочная система искоренена, а главным критерием оценки работы стал уровень доверия населения.

В сервисной полиции будут задействованы не только стражи порядка, но и представители здравоохранения, образования и социальной защиты.

Как отметил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, основная идея ее создания – сблизить позиции правоохранительной системы и населения для построения взаимовыгодных условий. Планомерный переход на сервисную модель работы способствует обеспечению прозрачности, открытости, ускорению решений многих вопросов и созданию благоприятных условий для граждан.

Популярное

Все
"Попросила телефон позвонить": миллионный кредит оформила на гостью жительница ВКО
Школьник разбился на мотоцикле в Алматинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 мая
В Сети появилось видео падения выпускника на Лексусе в канал с водой в Таразе
Алимханулы приблизился к Головкину в рейтинге The Ring
Отец с сыном угоняли мопеды в Алматы
Алихан Смаилов обсудил сотрудничество с представителями ВОЗ
Автовоз с машинами сгорел на трассе в ВКО
Мурат Бактиярулы встретился с коллективом «Казпочты»
Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину в Уральске
Ольга Перепечина: Новый Казахстан - это путь к укреплению нашей общенациональной идентичности в постоянно меняющемся мире
Проблемы религиозного фанатизма подняли в презентованном в столице фильме «Жұмақ: жаза және кешірім»
Пять человек насмерть отравились Павлодарской области
Али Бектаев встретился с преподавателями и студентами колледжа высоких технологий
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 мая
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Алихан Смаилов встретился с главой "Росатома"
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
ОСМС: мифы и реальность
Один из разработчиков первой Конституции Казахстана высказался о новых поправках
Новое постановление о повторной ревакцинации против КВИ вышло в Казахстане
"Я тебе город покажу": водитель автобуса изнасиловал девочку на конечной остановке в Нур-Султане
Ряду казахстанцев присвоено звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері – Указ Президента
Казахстанцы смогут проголосовать на референдуме в 52 странах – список избирательных участков
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное

Читайте также

Свежий выпуск
Мечта в объективе
Свежий выпуск
День ратификаций
Свежий выпуск
Самый уважаемый күйеу бала
Свежий выпуск
Передать по цепочке

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]