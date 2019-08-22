​На условиях доверия

Пилотный проект по созданию сервисной полиции будет запущен в Кокшетау.

Надо сказать, что Кокшетау вошел в тройку городов, где будет внедрен проект, нацеленный на изучение социальных проблем города и осуществление комплекс­ной помощи гражданам.

Дело в том, что ранее работа полиции положительно оценивалась только тогда, когда повышался процент раскрываемости и снижался уровень преступности. Иначе говоря, она работала на статистику, а не в интересах защиты прав граждан. Сейчас эта палочная система искоренена, а главным критерием оценки работы стал уровень доверия населения.

В сервисной полиции будут задействованы не только стражи порядка, но и представители здравоохранения, образования и социальной защиты.

Как отметил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, основная идея ее создания – сблизить позиции правоохранительной системы и населения для построения взаимовыгодных условий. Планомерный переход на сервисную модель работы способствует обеспечению прозрачности, открытости, ускорению решений многих вопросов и созданию благоприятных условий для граждан.