На условиях транспарентности

Как известно, грантовый механизм заработал в июле прошлого года. За это время было проведено три грантовых конкурса, получено 592 заявки от НПО. Всего предоставлено 66 грантов на сумму более 780 млн тенге, из них 55 грантов находятся пока на стадии реализации. По этим цифрам можно судить о том, что в существующих процеду­рах необходим ряд доработок.

В связи с этим оператор грантового финансирования НПО некоммерческое акционерное общество «Центр поддержки гражданских инициатив» и Министерство по делам религий и гражданского общества совмест­но с инициативными представителями неправительственных организаций вносят изменения в действующие правила предоставления грантов и осуществления мониторинга за их реали­зацией.

Первостепенна, на мой взгляд, необходимость предоставления грантов сроком до трех лет, что позволит значительно повысить эффективность проектов и развить устойчивость результатов, а также закладывать в темы проекты, направленные на изменения системного характера, которые требуют комплексного подхода.

Также вводится понятие «реестр экспертов», который позволит оператору постоянно вести их набор, независимо от времени проведения конкурса. Немаловажно предусмотреть и такое понятие, как «конфликт интересов». Центр проводит эту работу, руководствуясь внутренними процедурами. Однако для транспарентности конкурсного процесса целесообразно закрепить норму законодательно.

По инициативе НПО предлагается продлить сроки конкурса с 20 до 30 календарных дней. Претерпят изменения также критерии оценки заявок и сами их формы, они станут более согласованными между собой, что позволит более четко раскрыть как сам проект, так и потенциал заявителя.

Центр планирует проведение обучения с выездом в регионы для НПО, желающих принять участие в конкурсе, после вступления в силу новой редакции правил.

Неизменными же остаются основные преимущества государст­венных грантов – возможность использования до 10% от их суммы на материально-техническое оснащение, независимая оценка конкурсных заявок внешней экспертной комиссией, в которую не входят сотрудники оператора или министерства, а также комплексный подход к оценке заявок по качественным, а не ценовым критериям.

В целом отмечу, что эта работа стала возможной благодаря сотрудничеству гражданского сектора и Министерства по делам религий и гражданского общества, ведь часть нововведений инициирована именно НПО, а министерство, понимая значимость поднимаемых вопросов, лишь поддерживает инициативы.