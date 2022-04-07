Вице-министр финансов РК Татьяна Савельева сообщила, что на устранение последствий январских событий планируется выделить 37 млрд тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«На реализацию поручений Президента, озвученных во время январских событий, на расширенном заседании Правительства и в Мажилисе, предлагается направить 1,8 трлн тенге. Это расходы на поддержку регионов и бизнеса, повышение доходов населения, обеспечение продовольственной безопасности страны и диверсификацию экономики. На устранение последствий январских событий из бюджета будет направлено 37 млрд тенге. Из них на оказание государственной поддержки пострадавшим субъектам МСБ в Алматы и других регионах предусмотрено 21 млрд тенге», – сообщила в Мажилисе Татьяна Савельева, представляя проект закона «О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы».

На восстановление поврежденных административных, социальных и коммунальных объектов, а также объектов инфраструктуры, по ее словам, предполагается выделить 10 млрд тенге.

На демонтаж зданий и сооружений по комплексу Резиденции Президента в Алматы запланировано 6 млрд тенге.