Свежий выпуск На вахту заступил почетный караул Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной, воины-интернационалисты, учащиеся образовательных школ и колледжей, студенческая молодежь. Собравшиеся возложили цветы к монументу и почтили память погибших в войне минутой молчания.

«Весенняя Неделя добра» – это моральная и материальная поддержка ветеранов и инвалидов войны, оказание им конкретной помощи, отметили устроители акции – представители Ассамблеи народа Казахстана, филиала партии «Нур Отан», акимата Алмалинского района и общественных организаций города.

«Великий подвиг наших ветеранов навсегда останется в памяти народа, – выступая на митинге, подчеркнула первый заместитель председателя Алмалинского районного филиала партии «Нур Отан» Найля Ордабаева. – Как отметил Глава государства, «благодаря их Победе мы живем счастливо под мирным небом». Наш долг – быть достойными героев тех событий».

На Вахту памяти торжественно заступил почетный караул. Ее будут нести молодые патриоты Отечества.