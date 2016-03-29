​На валютном рынке ситуация стабилизировалась

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Данияр Акишев доложил Главе государства о текущей деятельности Национального банка, а также о ситуации на финансовом рынке страны.

Президент подчеркнул, что в настоящее время хранение средств в национальной валюте является выгодным для населения.

– Процентные ставки в тенге высокие, тогда как по вкладам в иностранной валюте они являются более низкими. Все операции по купле-продаже в нашей стране совершаются в национальной валюте, так же как и выдача заработной платы. Цены на основные товары стабильные. Поэтому во всех отношениях хранить средства в тенге выгоднее, и важно, чтобы население переходило больше на национальную валюту, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Д. Акишев отметил стабилизацию ситуации на валютном рынке в марте текущего года.

– Такие фундаментальные внешние факторы, как цены на нефть, курсы валют в странах, являющихся нашими торговыми партнерами, стабилизировались. В этих условиях начиная с февраля текущего года тенге начал укрепляться, и в текущем месяце данная тенденция продолжилась. Мы наблюдаем значительное снижение колебаний курса национальной валюты и его укрепление на 1,6%, – сказал председатель Национального банка.

Кроме того, Д. Акишев сообщил о начале процесса дедолларизации депозитов.

– Население и предприятия постепенно начали увеличивать вклады в национальной валюте. В этом месяце данный процесс резко ускорился, – сказал председатель Национального банка.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента.

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