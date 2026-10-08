На Варшавской конференции ОБСЕ представили казахстанский подход к межрелигиозному диалогу

Дана Аменова
корреспондент

Межконфессиональное согласие укрепляется в повседневном общении, когда люди разных вероисповеданий знают друг друга, обсуждают сложные вопросы и вместе помогают тем, кто нуждается в поддержке. О том, как эта работа выстроена в регионе Казахстана, рассказал президент Общественного объединения «Граждане Казахстана» Дмитрий Полтаренко на четвертой сессии конференции ОБСЕ по человеческому измерению, проходящей в Варшаве, сообщает Kazpravda.kz

Карагандинская область исторически сложилась как полиэтничный и многоконфессиональный регион. Здесь живут мусульмане, православные, католики, протестанты и последователи других религиозных традиций.

По словам Полтаренко, поддерживать взаимопонимание помогает постоянный диалог между общинами. Одной из площадок такого общения стал Клуб религиозных объединений, действующий с 2021 года. Он объединяет представителей 14 конфессий, включая Духовное управление мусульман Казахстана, Православную и Католическую церкви, протестантские объединения, иудейскую общину, бахаи и вайшнавов.

«К богословскому согласию мы не стремимся. Вероучения могут принципиально различаться. Наша задача – научиться жить рядом, сохраняя различия», – подчеркнул Полтаренко.

Важная задача клуба – преодоление предубеждений между общинами. Участники посещают храмы, мечети и молельные дома друг друга, знакомятся с религиозными традициями, проводят встречи. Личное общение помогает преодолевать настороженность и укреплять доверие.

«Лучшее лекарство от нее простое: мы ходим друг к другу в гости. Участники клуба посещают храмы, мечети, молельные дома разных конфессий. И очень часто встреча заканчивается за общим дастарханом или чайным столом», – поделился спикер.

Примером такого взаимодействия стала выставка копии Туринской плащаницы в Соборе Пресвятой Девы Марии Фатимской в Караганде. Ее совместно организовали Православная и Римско-Католическая церкви, Мальтийский орден и фонд «Kirche in Not». На открытии собрались участники клуба, представители государства и наиб-муфтий Духовного управления мусульман.

«Православные, католики, мусульмане – в одном зале. Для меня это и есть межрелигиозное согласие без деклараций», – отметил он.

По оценке эксперта, опыт Карагандинской области не претендует на универсальность, но показывает действенность постоянного межконфессионального общения. Диалог государства, религиозных объединений и гражданского общества помогает предупреждать нетерпимость, укреплять доверие и сохранять согласие в повседневной жизни региона.

#ОБСЕ #диалог #Варшавская конференция

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