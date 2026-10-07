На Варшавской конференции отметили достижения Казахстана в расширении гражданского участия

Общество

В Казахстане упрощены процедуры проведения мирных собраний, снижены требования к регистрации политических партий и пересмотрены условия работы профсоюзов. Об этом на конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве рассказал эксперт Общественного фонда «Национальный фонд содействия процветанию» Даулет Сагатбек, сообщает Kazpravda.kz

По его словам, эти изменения расширили возможности граждан участвовать в общественной жизни страны.

«Важным достижением Казахстана стало обновление законодательства о мирных собраниях и переход к более понятным и максимально упрощенным процедурам», – отметил эксперт.

Сагатбек напомнил, что с 2020 года для пикетов, собраний и митингов действует уведомительный порядок. Уведомление подается за пять рабочих дней и рассматривается местной администрацией в течение трех. При отсутствии ответа мероприятие может быть проведено в соответствии с уведомлением. 

Согласно приведенным экспертом данным, в стране определено 907 специализированных мест для мирных собраний и 588 маршрутов для шествий и демонстраций. До принятия решения об отказе местная администрация обязана предложить организатору изменить место или время мероприятия.

Отдельное внимание эксперт уделил свободе объединений. С 2022 года минимальная численность участников для регистрации политической партии снижена с 20 тысяч до 5 тысяч членов, региональных подразделений – с 600 до 200 человек, инициативной группы – с 1 000 до 700 граждан.

В сфере профсоюзной деятельности в 2020 году отменено обязательное вхождение в вышестоящие объединения и упрощено подтверждение статуса профсоюзов. Срок прохождения этой процедуры увеличен с шести до двенадцати месяцев.

По данным Сагатбека, в Казахстане зарегистрировано более 23 тысяч различных объединений, включая свыше 11 тысяч общественных объединений и 520 профсоюзов. Они участвуют в работе общественных советов, обсуждении проектов нормативных правовых актов и социально значимых инициатив. При этом закон гарантирует их самостоятельность и запрещает незаконное вмешательство в их деятельность.

По оценке эксперта, упрощение процедур и расширение общественного участия создают условия для развития гражданского общества и диалога между государством и населением.


 

#права человека #ОБСЕ #эксперт

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