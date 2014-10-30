На ведущих позициях

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Премия «Глобальный лидер по исламским финансам» вручается за значимые достижения в развитии исламского банкинга и финансирования на региональном и мировом уровнях. И Казахстан действительно активно развивает исламское финансирование на территории республики с 1997 года. Наше государство создало все необходимые условия для работы исламского банкинга и других исламских финансовых институтов. Например, в 2009 году были внесены дополнения и изменения в законодательство республики, позволяющие использование исламских финансовых инструментов.



Кроме того, на основании соглашения между Казахстаном и ОАЭ в 2010 году в нашей стране начал работу первый исламский банк «Аль-Хиляль». Банк имеет два филиала, в городах Астане и Шымкенте, с головным офисом в Алматы. В настоящее время капитализация банка «Аль-Хиляль» в РК составляет 176 млн. долларов и будет увеличиваться. Профинансировано около 20 предприятий, также на рассмотрении для финансирования находится 10 проектов на сумму 150 млн. долларов.



Наряду с уже устоявшимися продуктами финансирования в Казахстане также активно применяются исламские финансовые инструменты, такие как «иджара» (исламский лизинг), «мудараба» (долевое финансирование), «сукук» (исламская облигация) и многие другие, разрешенные исламским правом. В будущем также планируется открытие других финансовых институтов, которые будут работать на принципах исламского права.



Более того, в целях развития исламского финансового поля утвержден план развития регионального финансового центра Алматы до 2015 года, в рамках которого планируется ряд масштабных работ. Таким образом, в перспективе планируется привлечь большой поток инвестиций из исламских стран Ближнего Востока, стран Юго-Восточной Азии через внедрение быстрорастущего рынка исламских инструментов, получивших развитие во многих странах, включая государства Западной Европы. Все вышеперечисленное и многое другое осуществляется благодаря мудрой политике нашего Президента. Мы гордимся, что вклад Главы государства был оценен ВИЭФом столь высокой наградой.



Шерзод ПУЛАТОВ, председатель Узбекского этнокультурного центра Астаны, PhD докторант «Исламское право и юриспруденция»