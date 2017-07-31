​На велодорогах трех стран

Велосипедис­ты из казахстан­ских команд в минувшие выходные дни «отметились» на дорогах трех стран. В Кракове стартовала многодневная гонка «Тур Польши», и на первом этапе (дистанция 130 км) пятое место занял итальянец из Astana Pro Team Риккардо Минали. Победу на старте одержал Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe). За нашу команду, помимо Минали, едут его соотечественники Оскар Гатто и Морено Мозер, казахстанцы Даниил Фоминых и Руслан Тлеубаев, датчанин Матти Брешель и испанец Луис Леон Санчес.

В групповой испанской гонке «Классика Сан-Себастьяна» Сергей Чернецкий (Россия, Astana Pro Team) финишировал 14-м. В завершившейся китайской многодневке «Тур озера Цинхай» казахстанец Евгений Гидич (Vino) выиграл последний этап, а в генеральной классификации занял 17-е место.