На верблюдах от Алтая до Дуная

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Наталья РЫЖКОВА, Караганда
фото из архива автора
Директор национального музея-заповедника «Улытау» Бахтияр Кожахметов, с которым мы творчески сотрудничаем уже много лет, вернулся из Астаны воодушевленный. Он принимал участие во встрече вице-министра культуры и спорта Галыма Ахмедиярова с советником Премьер-Министра Венгрии Геза Сечем. Главной темой стали расширение культурного сотрудничества и подготовка к запланированному в апреле визиту Премьер-министра Венгрии. Говорилось в Министерстве культуры и спорта о важности создания совместных фильмов об общности наших народов и культур. И все же более всего порадовало историка и путешественника Бахтияра Кожахметова то, что в совместные планы на текущий год вошло проведение выставок по итогам международной экспедиции «Алтай – Дунай» и начало подготовки к очередному этапу теперь уже совместной экспедиции.
Работа по популяризации древней истории степной Евразии, взаимовлияния и взаимодействия народов и интеграционных процессов на евразийском пространстве для укрепления международных отношений началась в 1998 году с распоряжения Премьер-Министра РК об организации международной экспедиция «Алтай – Дунай». С той поры успешно проведены ее четыре этапа под девизом «Да будет мир и добро в Великой степи!». В международном проекте, посвященном народам Евразии, участвовали Ассоциация путешественников России, Союз кипчаков Венгрии, телеканал Украины «Перша столица». Основным спонсором выступило Министерство культуры и информации РК.
Экспедиция стартовала 3 мая 1999 года в Алтайском крае России. По Казахстану ее путь пролегал через Павлодар, Астану, Атбасар, Есиль, Лисаковск, Жетыкару. Далее – через заповедник «Аркаим» в Челябинской области, Башкортостан, Оренбург, Уральск. На этом завершился первый этап.
Вновь напомнил о себе верблюжий караван в 2000 году. С сентября по ноябрь он продолжил путь от Казахстана по России через Саратовскую, Воронежскую и Белгородскую области. С августа по ноябрь 2001 года экспедиция посетила 11 областей Украины. Четвертый этап пролегал по территории Венгрии в октябре 2005 года и завершился на границе Австрии, вблизи города Дьер.
За четыре года от Алтая до Дуная повсюду, где появлялся караван, о нем рассказывали в местных и республиканских газетах, теле- и радиопередачах. На территориях своих регионов журналисты становились временными участниками экспедиции и делали репортажи. Были проведены сотни миротворческих встреч и митингов.
Отчет начальника экспедиции – тогда директора Жезказганского историко-археологического музея, а ныне руководителя национального музея-заповедника «Улытау» Бахтияра Кожахметова – был заслушан на заседании Мажилиса Парламента РК, где получил положительную оценку. Свою благодарность участникам экспедиции выразил в своем письме Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, а также председатель Государственной Думы России Геннадий Селезнев.
Новый, пятый, маршрут намечен на следующий год по Германии и Франции. А потом организаторы намерены пересечь океан и в США изучать путь номадов. В завершающий этап кругосветного путешествия войдут через три года Китай, Монголия и Алтай.
– Главная цель историко-культурной экспедиции – популяризация вклада народов кочевой культуры в мировую цивилизацию. Мы хотим рассказать всему миру о достижениях независимого Казахстана и миротворческих идеях Президента Республики Казахстан, – говорит Бахтияр Кожахметов.
По его словам, главным, пока предполагаемым, результатом станет совершение первого в истории человечества кругосветного путешествия на верблюдах. Встречи и диалоги, общественная реакция на появление казахстанской экспедиции в Европе и США, Китае и Монголии лягут в основу телепередач под общим названием «Казахстан – за мир», а также в производство фильма «Евразия. Степь. Народы». Картина расскажет о вкладе евразийской степи в мировую цивилизацию.
Фотографии, которых после каждого этапа набирается огромное количество, будут способствовать появлению выставок, изданию фото­альбома и путевого очерка «Наследие номадов Евразии».

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