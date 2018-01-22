На вернисаже как-то раз...

В выставочном зале Акмолинского областного историко-краеведческого музея в день открытия экспозиции было многолюдно. Дужан Нуруллович 16 лет проработал преподавателем Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова и колледжа культуры им. Акана-серэ. Среди тех, кто пришел поздравить ­художника, оказалось много его учеников.

На вернисаже собрались художники и дизайнеры, преподаватели и студенты, горожане и гости Кокшетау. Выступающие отмечали, что живопись Дужана Магзумова необычайно легкая по колориту, композиционно проста, лишена всего случайного, и его картины сразу запоминаются зрителям. Автору работ желали вдохновения, счастливых открытий, новых интересных произведений. Говорили и о том, что в Кокшетау, к сожалению, у художников нет собственного здания, где могли бы проводить выставки. Зато им всегда рады в историко-краеведческом музее.

– Сегодня это единственное мес­то, где наши художники могут продемонстрировать публике свои картины, – говорила директор колледжа культуры им. Акана-серэ Куралай Идрисова. – И особенно приятно, что вернисажи имеют чарующее душу музыкальное «обрамление»: для собравшихся играет оркестр областной филармонии, превращая каждую такую встречу в настоящий праздник.