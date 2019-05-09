На вершине мира

Восхождение на вершину (6 814 м) в горной системе Гималаи наш соотечественник посвятил Дню защитника Отечества.

Путь был очень сложным, пришлось преодолевать и скалы, и ледовые стены. Кстати, все альпинисты, которые идут покорять Эверест, проходят мимо этой неприступной вершины (представляющей из себя монолит изо льда), но не каждый решается взойти на нее. При этом Максут и еще двое россиян, которые пошли с ним в гору, выбрали самый сложный маршрут.

Экспедиция стартовала 30 апреля, а в полдень 3 мая герои забрались на пик. Погода не баловала, однако альпинисты благополучно вернулись обратно. Стоит отметить, что нынче в марте и апреле здесь выпало очень много снега, и это создавало большие труднос­ти для прохождения. К тому же здесь находится лавиноопасная зона, но и это не остановило мужественных людей, которые взобрались на одну из самых высоких вершин планеты.