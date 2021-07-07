На вершине моста загорали трое подростков в столице

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В праздничные и выходные дни подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана работали в усиленном режиме. За эти выходные спасатели спасли двух человек на воде и троих подростков на мосту "Караоткель", сообщаетсо ссылкой на пресс-службу ДЧС столицы.Поздним вечером 5 июля столичные спасатели ОСО спасли пьяную женщину, которая, находясь на середине реки, пыталась ее переплыть. Спасатели подняли женщину на катер.6 июля во время патрулирования был замечен мужчина, просивший о помощи. Оперативно среагировав, спасатели прыгнули в воду и вытащили из воды молодого человека.Еще один необычный случай произошел 5 июля. По поступившему сообщению спасатели уже через 4 минуты прибыли на место вызова, где трое молодых людей загорали на вершине дуги моста "Караоткель". После переговоров спасатели приступили к спуску людей в безопасное место с помощью альпинистского снаряжения.Благодаря оперативным, грамотным и профессиональным действиям столичных спасателей двое людей на воде и трое подростков были спасены.