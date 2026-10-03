На вершине – туркестанская Fortuna

Спорт
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В Кызылорде завершился XIV чемпионат Казах­стана по мини-футболу среди любительских команд. Победителем республиканского турнира, приуроченного ко Дню города, стала туркестанская Fortuna, опередившая соперников из Шымкента и Атырау.

фото Айдоса Мырзалы

Матчи проходили на стадио­не имени Гани Муратбаева. Организаторами соревнований выступили Казахстанская любительская футбольная лига, Федерация мини-футбола Кызылординской области и городской акимат. За награды и призовой фонд в размере 4 млн тенге боролись 52 команды из всех регионов страны.

Победители и призеры определялись в двух категориях. В главном турнире после группового этапа и матчей на выбывание чемпионское звание завоевала «Fortuna» из Туркестана. Серебряные награды достались шымкентской «KK STONE», а бронзовые – команде «Денхолм Жолдас» из Атырау.

Отдельное первенство провели среди коллективов, не пробившихся в 1⁄8 финала основного турнира. Здесь победу одержала павлодарская RB ARMAN, второе место заняла алматинская Unihab, третье – еще одна команда из Алматы Pioneer Group.

В торжественной церемонии закрытия чемпионата принял участие аким Кызылординской области Мурат Ергешбаев. Он вручил победителям и призерам денежные сертификаты, а отличившимся футболис­там – индивидуальные награды. Специальных призов удостоились Андрей Голубничий и Алексей Забогонский (оба – Fortuna), Болатбай Саят («Металлург», Актобе), Сергей Гридин (Pioneer Group, Алматы), Райымбек Мухтар («Мырзанбек», Жетысай, Туркестанская область), Нурали Мамырбаев (KK STONE, Шымкент) и Жандос Нургалиев («Денхолм Жолдас», Атырау).

#Спорт #Кызылорда #мини футбол

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