На видео попала погоня полиции за угнанной иномаркой в Талдыкоргане

Шумахер оказался причастным к серии краж.
Житель Талдыкоргана пытался скрыться от полицейских на угнанной Audi-80, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
ЧП произошло 16 февраля при патрулировании. Подозрение полицейских вызвала выехавшая на встречную Audi-80.
Покрытое изморозью лобовое стекло иномарки говорило о том, что водитель явно торопился, не прогрел авто.
Он игнорировал требования инспекторов об остановке, пытаясь скрыться. При этом подвергал опасности других участников дорожного движения - на высокой скорости шумахер проскакивал перекрестки на красный.
Через несколько кварталов подозреваемый бросил машину. Выскочил из авто и попытался убежать дворами, но был задержан. Угонщиком оказался ранее судимый 27-летний местный житель.
Установлена причастность задержанного к ряду краж денег из кассы столовых и магазинов.
Как выяснилось, ранее он привлекался к ответственности за групповое изнасилование и освободился из мест заключения в 2021 году.
Расследование идет по статье "Угон" и "Кража", подозреваемый помещен в ИВС.