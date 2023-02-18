На видео попала погоня полиции за угнанной иномаркой в Талдыкоргане

Фото: Polisia.kz

Житель Талдыкоргана пытался скрыться от полицейских на угнанной Audi-80, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

ЧП произошло 16 февраля при патрулировании. Подозрение полицейских вызвала выехавшая на встречную Audi-80.

Покрытое изморозью лобовое стекло иномарки говорило о том, что водитель явно торопился, не прогрел авто.

Он игнорировал требования инспекторов об остановке, пытаясь скрыться. При этом подвергал опасности других участников дорожного движения - на высокой скорости шумахер проскакивал перекрестки на красный.

Через несколько кварталов подозреваемый бросил машину. Выскочил из авто и попытался убежать дворами, но был задержан. Угонщиком оказался ранее судимый 27-летний местный житель.

Установлена причастность задержанного к ряду краж денег из кассы столовых и магазинов.

Как выяснилось, ранее он привлекался к ответственности за групповое изнасилование и освободился из мест заключения в 2021 году.

Расследование идет по статье "Угон" и "Кража", подозреваемый помещен в ИВС.