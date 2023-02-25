На видео попала погоня за пьяным водителем в Абайской области (видео)

Пьяный водитель пытался скрыться от полицейских в Аягозе, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Нарядом полиции во время патрулирования улиц города Аягоза был замечен автомобиль "ВАЗ 2115". При виде патрульной машины водитель увеличил скорость до 100 км/ч.

Однако скрыться не удалось.

После непродолжительной погони нарушитель был остановлен. Им оказался 28-летний местный житель. Освидетельствование выявило наличие алкоголя в организме.

Авто поместили на специализированную стоянку.

В суд направлен административный протокол по ч. 1 ст. 608 КоАП РК.