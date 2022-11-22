На видео с живущим на кладбище 61-летним мужчиной отреагировали в акимате

В акимате Жамбылского сельского округа в Алматинской области рассказали о мужчине, который поселился на кладбище, сообщает Kazpravda.kz .

Скриншот с видео instagram.com/kaskelenkz

Видео с 61-летним мужчиной, живущим на кладбище в Жамбылском сельском округе Карасайского района, вышло в местном паблике в социальной сети.

Как говорится в публикации, мужчина обустроил на кладбище лачугу и живет в ней почти полгода. Питается, по всей видимости, в находящихся вблизи заведениях. Там же неравнодушные дали ему теплую одежду.

В тексте отмечается, что житель Алматинской области немногословен, не раскрывает информации о своей личной жизни и находится в депрессии.

Как рассказали в акимате Жамбылского сельского округа, мужчина – уроженец Узбекистана. Не женат, детей не имеет. Прописан в селе Акши Куртинского сельского округа Илийского района Алматинской области. При этом живет бесплатно в квартире в городе Каскелене.

В Жамбылском районе у него есть родственники и родная сестра.

В беседе с сотрудниками акимата мужчина заявил, что живет на кладбище для зарабатывания денег.

Сейчас акимат разместил мужчину в его квартире в Каскелене и оказал помощь.