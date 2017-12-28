​На виду у планеты

Международная федерация дзюдо (IJF), постоянно отслеживающая успехи ведущих мастеров татами, опубликовала окончательные рейтинги своих атлетов на конец 2017 года. Довольно заметны в этих списках наши земляки, среди которых выделяется Отгонцэцэг Галбадрах. Она занимает в весовой категории до 48 кг 3-е место.

Восьмая позиция у Елдоса Жумаканова (66 кг). Остальные лидеры сборной Казахстана располагаются в интервале от 12-го до 22-го места. Это Гусман Кыргызбаев (60 кг), Жансай Смагулов (73 кг), Ислам Бозбаев (90 кг), Максим Раков (100 кг), Севара Нышанбаева (57 кг), Мариан Урдабаева (63 кг), Альбина Амангельдинова (78 кг) и Гульжан Исанова (свыше 78 кг).