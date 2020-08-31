На вкус и цвет «лапша» разная

Время COVID-19 дает нам уникальную возможность оценить бездну «талантов» создателей фейков и все богатство красок их творений. Учитывая то, что практически 7 из 9 прожитых месяцев 2020 года мы провели в карантинах разной степени тяжести, можно смело говорить, что за это время мы «собрали чемоданы» и переехали в виртуальное пространство, прямо в параллельную реальность. Конечно же, мы не могли избежать здесь встречи с фейками и их авторами, которые любезно усовершенствовали свои навыки в приготовлении «лапши» разного цвета, размера и формы для наших ушей.



Сегодня уже смешно попадаться на удочку рекламы «волшебных» таблеток (ягод, водорослей, зерен) для похудения. Браслеты, считающие шаги и заряжающие энергией, снятие венцов безбрачия и способы кражи электроэнергии – все это прошлый век.



Помилуйте, да говорить даже об этом совестно, когда полный мессенд­жер таких ярких и удивительных чудес. Какие там лечения от алкоголизма и храпа мужей знаменитостей, когда сосед во дворе возводит странную вышку, и вы-то точно знаете, что это она. Нет, не так. Это ОНА! Жуткая вышка 5G, гудящая от жажды всех облучить и вступить в порочную связь с мик­рочипами, которые всем постепенно вживляют. Как, вы не знали об этом? Вы что, чаты в WhatsApp не читаете? Стыдно, уважаемый, в XXI веке быть таким непросвещенным.



Вы еще скажите, что не знаете, зачем над селом изящный вертолет стрекочет второй день. Конечно же, вирус распыляет, надо пойти окна закрыть и в доме замуроваться. Надеть противочумный костюм, подышать от кислородного баллона и в легкой эйфории бродить от одного закрытого окна к другому. Потом, когда враждебный летучий транспорт наконец скроется, надо будет выждать сутки для вернос­ти и идти в аптеку. Потому что 8 термометров, 200 масок и 15 пачек Цефтриаксона сами себя не купят.

И не забыть зайти в овощной, купить имбирь. Или хрен, который, как известно, имбиря не слаще и коронавирус однозначно победит. Ну серьезно, вы его пробовали пожевать, что хрен, что имбирь? Да такой гадости ни один вирус не выдержит.



Вволю пострадав от жгучего вкуса кореньев, самое время подышать водкой, понюхать хлорку, уколоться Циклофероном и Ацикловиром для профилактики и погрузиться в увлекательный мир входящих сообщений.



И тут (о, ужас!) как гром среди ясного неба, которое мы уже забыли, как выглядит, – дети пойдут в школу, а там им начнут преподавать порнографию. Вот даже учебник уже выпустили с голыми дядями и тетями, которые совершают нарисованные пошлые действия. Секспросвет они придумали! Стыд и срам! Прекратить немедленно! Не дадим наших детей погрузить в пучину разврата! Где подписать петицию в адрес руководства страны?



Так, сайт stopfake.kz пишет, что это неправда, книжка на фото – вообще не учебник и не казахстанское издание, а какое-то российское пособие для взрослых. Ну да, конечно. Знаем мы эти стопфейки, их Билл Гейтс придумал в сотрудничестве с чиновниками, чтобы нас обмануть и чипировать.



Вот как раз и подтверждение – грустный женский голос в аудиосообщении просит: «Девочки, отключайте в домах Интернет и телевизор! В этот день по всей стране отключат телевидение. К приборам не подходите, телефон к уху не подносите, а то кровь польется из глаз и из ушей, и из носа тоже. Потому что нам всем включат смертельно опасное, особенно для детей, страшное 5G».



Как? Уже? Так сосед же вроде не достроил… Ну и сам виноват, пусть теперь сидит без связи, не надо было близко к моему забору свою вышку ставить. До «часа икс» есть еще время, почитаем, что пишут.



Ой, тут говорят, что сайт factcheck.kz опроверг информацию о включении 5G. Мол, телевидение будет отключено из-за профилактического ремонта по расписанию. Ишь, что придумали! Профилактический ремонт, ну сразу же понятно, что обман. Как страшно жить-то, никому верить нельзя. Хорошо хоть есть умные люди в чате WhatsApp, они подскажут, как жить дальше.

