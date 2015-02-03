На власть надейся, да сам не плошай Свежий выпуск 704 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

Хотя и утверждают, что, правда – одна, в Качирском районе области столкнулись с двумя. Одна – сельских предпринимателей, другая – исполнительной власти района и ТОО «Микрокредитная организация «Финансовый центр Павлодара». Но обо всем по порядку...

В 2011–2012 годах в рамках программы «Занятость-2020» в республике было провозглашено, что граждане, особенно в сельской местности, могут взять льготные кредиты в несколько миллионов тенге и открыть свое дело. Немалое число сельчан такая перспектива – стать хозяи­ном и развивать свой бизнес – прельстила. В местные акиматы и микрокредитную организацию массово стали поступать заявления о готовности открыть пекарни, мастерские по ремонту техники, парикмахерские, швейные цеха, столярные мастерские, магазины, бани и другие производства сферы обслуживания. Азарт кандидатов в бизнесмены подогревался тем, что представители акимата, которым надо было отчитаться о проделанной ими успешной работе по развитию малого предпринимательства, чуть ли не насильно загоняли колеблющихся в «рокфеллеры». При этом обещая людям всячес­кую помощь – строительство производственных помещений, подведение туда электроэнергии и водопровода, прокладку подъездных путей и даже чуть ли не «прощение» части кредита.

Но, как говорится, ломать – не строить, а пообещать – еще не значит, что исполнить. В итоге сегодня те же качирские предприниматели, взявшие микрокредиты, говорят о том, что их обманули и сорвали развитие бизнеса, из-за чего ныне нет средств вернуть кредитные деньги. Эти люди винят акиматы в том, что к их производствам не провели воду и электро­энергию, о чем говорили прежде, не дали самовольно построить цеха, требуя, чтобы это делалось по проекту, а за него, дескать, надо еще заплатить немалую сумму. Выдвигаются и другие, в немалой степени справедливые претензии.

Тем не менее многие сельчане, занявшиеся предпринимательством, сегодня успешно развивают свой бизнес, надеясь в большинстве случаев на себя. Но, к сожалению, как уже сказано, так получилось не у всех. Бизнес – он тоже требует таланта. Не случайно поэт Сергей Есенин говорил о том, что «не каждому – дано петь, не каждому – спелым яблоком падать к ногам». Некоторые из нынешних предпринимателей, попавших в конфликтную ситуа­цию с ТОО «Микрокредитная организация «Финансовый центр Павлодара», даже составив бизнес-план и пройдя обучение на курсах, не смогли, не обладая требуемой для этого хваткой и умением, все просчитывать «на несколько ходов вперед», успешно вложить полученные деньги в рыночную среду. А есть и такие, кто, потратив кредит на другие цели и имитируя оговоренную предпринимательскую деятельность, сегодня пытается «торпедировать» исполнительную власть, примешивая «политику» и переиначивая на свой лад прог­раммы Правительства Казахстана о поддержке предпринимательства и малого бизнеса.

…Так получилось, что за недоработку госслужащих – предшественников районного акимата, сегодня приходится «отдуваться» новому главе Качирской исполнительной власти Жанату Шугаеву, несколько месяцев назад вступившему в эту должность.

– Я вам хочу сказать сразу, что никто из тех, кто должен кредитной организации, не лишается жилья, как об этой «сенсации» уже сообщают в некоторых СМИ, – так ответил аким района на мой первый вопрос. – Хотя, действительно, по иску ТОО «Микрокредитная организация «Финансовый центр Павлодара» в отношении должников районный суд уже возбудил делопроизводства. Но мы попросили суд и кредитное товарищество на полгода отсрочить принятие решения, создали рабочую комиссию (я сам разбираюсь по каждому факту), чтобы помочь людям вернуть долги и не лишиться залогового жилья. Мы уверены в том, что эти люди погасят кредиты. У них есть скот, плохо или хорошо, но бизнес работает. Просто надо перегруппировать денежные потоки и искать приемлемые выходы из ситуации. Но я заверяю однозначно: на улицу никого не выгонят, и во многом нынешние страсти надуманные.

Жанат Рашидович даже сказал в беседе о том, что эмоции в прессе чуть ли не инспирированы недоб­росовестными пользователями кредитов.

– Во-первых, у меня сложилось такое впечатление, что те, кто их брал, читали лишь первую страничку договорного обязательства, – говорит аким района. – Теперь для них становится открытием, что воду акимат может по закону подавать им только при определенных условиях (открытые источники), но не из скважины или прокладывая для этого персональный водопровод в несколько километров. Что касается электроэнергии, то оформ­лять документы на это должны сами предприниматели. Почему же те, кто подписывал договоры и брал кредиты, сразу не думали об этих «препонах»? Или опять наше пресловутое: авось сойдет!? И главное – взять кредит, а там – видно будет?

– Скажу больше, – продолжал рассказ Ж. Шугаев. – Один из наших сельчан-должников, который, по его словам, намеревается масштабно печь хлеб, не может это делать продуктивно, так как нет в достатке воды. Ее для пекарни он возит во флягах. Требуется десять фляг на неделю, как он сообщил мне лично. Мы организовываем ему бесплатную доставку воды в избытке. Думае­те, что в такой же прогрессии началась выпечка хлеба? Как бы ни так! Теперь отговорка, что это дело – не рентабельное. Но и это еще не все. Тот хлеб, «для дедушек и бабушек», что данный предприниматель показывал журналистам для демонстрации по областному телевидению, оказался продукцией другой пекарни. Это как квалифицировать?.. Не отрицаю, что часть нынешних должников по ряду причин, в том числе и по вине чиновников, действительно попала в тяжелое положение. Но еще раз скажу: акимат района сделает все, чтобы помочь этим людям разрешить благополучно ситуацию и вернуть долг государству. И здесь не надо нагнетать страсти. Они – делу не помогают, – так закончил нашу беседу Жанат Шугаев.

…Я сознательно не стал называть в материале фамилии должников, так как аргументы зачастую не в их пользу. И все же вырисовывались те же две «правды», претендующие на истину. При этом, как говорил литературный персонаж Козьма Прутков, если «зрить в корень», то случилось то, что должно было случиться. И нерадивые чиновники, и те, кто пошел в предпринимательство, не учли одного: бизнес не терпит дилетантского подхода. Бизнес требует расчетов и анализа, плюс необходимы личные качества изворотливого трудоголика и думающего психолога. А еще в этой рыночной системе есть жестокая реальность, называемая банкротством.