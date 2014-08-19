На внешней поверхности МКС обнаружили живые микроорганизмы

"Результаты эксперимента "Тест" совершенно уникальны. На поверхности иллюминатора мы обнаружили следы морского планктона, микрочастицы. Это подлежит дальнейшему изучению", – сказал Соловьев.

"Подобные фазы были найдены на поверхности океана. Они не характерны для Байконура. Получается, что есть восходящие воздушные потоки, которые осаждаются на поверхности станции", – сообщил руководитель российского сегмента МКС.

Соловьев также отметил высокую степень загрязненности поверхности МКС. Это происходит из-за работы двигателей космических кораблей и выбросов воздуха при выходе космонавтов в открытый космос. "Мы сейчас ведем специальные работы, чтобы можно было как-то полировать и приводить в порядок иллюминаторы. Это особенно необходимо при длительных космических полетах", – сообщил журналистам Соловьев.