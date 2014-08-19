На внешней поверхности МКС обнаружили живые микроорганизмы

Технологии
618

"Результаты эксперимента "Тест" совершенно уникальны. На поверхности иллюминатора мы обнаружили следы морского планктона, микрочастицы. Это подлежит дальнейшему изучению", – сказал Соловьев.

"Подобные фазы были найдены на поверхности океана. Они не характерны для Байконура. Получается, что есть восходящие воздушные потоки, которые осаждаются на поверхности станции", – сообщил руководитель российского сегмента МКС.

Соловьев также отметил высокую степень загрязненности поверхности МКС. Это происходит из-за работы двигателей космических кораблей и выбросов воздуха при выходе космонавтов в открытый космос. "Мы сейчас ведем специальные работы, чтобы можно было как-то полировать и приводить в порядок иллюминаторы. Это особенно необходимо при длительных космических полетах", – сообщил журналистам Соловьев.

Популярное

Все
Большая вода: В ЗКО прибыли спасатели из Астаны и 5 областей
В Астане сожгли более тысячи опасных роз и хризантем
Телеканалу КТК вынесли предупреждение за публикацию изображения присяжных по делу Бишимбаева
Казахстанские пятиборцы выиграли «золото» этапа Кубка мира в Турции
Военная полиция отмечает профессиональный праздник
В Англии открыли первую статую Елизаветы II после ее смерти
Сохранить духовное наследие
Трогательное видео спасения собаки от затопления близ Уральска показали в МЧС
Канат Бозумбаев поручил перебросить в ЗКО еще 500 военнослужащих и спасателей
Из Узбекистана в Казахстан прибыло 15 грузовиков с гуманитарной помощью
Сель накрыл авто с семьей в Кыргызстане
Сборная Казахстана по робототехнике вернулась с победой из США
Украденный фрагмент древней статуи вернули Египту
Таджикистан отправил Казахстану гуманитарную помощь
Паводки в Казахстане: более 21 тысячи человек вернулись в свои дома
Перебоев с поставками продуктов питания в пострадавших регионах нет
Волонтеры предотвратили нерациональное использование более 4 млрд бюджетных тенге
Жилищное строительство и паводковую ситуацию рассмотрят в правительстве
27 школьников попали в ДТП с автобусом в Германии
Доля казсодержания в закупках недропользователей энергосектора составила 61%
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
На суде Байжанов выкрикнул в адрес Бишимбаева: «Он убийца!»
Защитник Бишимбаева проявил неуважение к суду
«Қаныштай бол! Стань как Каныш!» Такое напутствие получили молодые ученые
Уральск: уровень реки может подняться в любой момент
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Критическая ситуация сложилась в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области
Возрождение культуры чтения – часть работы по интеллектуальному развитию нации
Вторую неделю тысячи западноказахстанцев защищают Уральск от водной стихии
Адвокат Бишимбаева обвинил следователя в фальсификации доказательств
Плотину на реке Аксай может прорвать
Причину смерти Нукеновой пытается поставить под сомнение защита Бишимбаева
Токаев поручил до зимы построить дома для пострадавших в Костанайской области
Пик паводка в Петропавловске еще не прошел
Вода стремительно ворвалась в Петропавловск
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
«10 тысяч долларов своему психологу отдал, а толку ноль»: новые сообщения Нукеновой всплыли в суде
Молодые ученые создают полезные продукты в «цвете»
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Овечкин забросил 848-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 46 голов
От трех минут на заявку: как работают биометрические киоски в ЦОНах
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Трагедия болью отзывается в наших сердцах – Ашимбаев о теракте в России
Совершившие теракт в Подмосковье люди задержаны – ФСБ
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Рыбаки утонули в Павлодарской области
Кошанов: парламентская дипломатия важна для предотвращения конфликтов в мире
Перепись архаров началась в Казахстане

Читайте также

Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Глава Минцифры встретился с топ-менеджером SpaceX для обсуж…
Дуров сообщил, почему отказался вести бизнес в США
Павел Дуров дал трехчасовое интервью американскому журналис…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]