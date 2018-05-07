На военной базе "Отар" прошли полевые сборы с акимами областей, городов Астана и Алматы
Под руководством главы военного ведомства впервые проведены полевые сборы с акимами областей, городов Астана и Алматы, передает Kazpravda.kz.
"На учебном полигоне "Гвардейский" в ходе полевого сбора участники выполнили практические стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин. Также в ходе сбора отрабатывались вопросы территориальной обороны", – сообщает пресс-служба МО РК.
Отмечается, что на Боевом параде 7 мая акимам областей, городов Астана и Алматы будут вручены боевые знамена бригад территориальной обороны, созданные в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года.