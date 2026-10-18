На вокзале «Астана-1» проверили условия для пассажиров с инвалидностью

Специалисты оценили условия для людей с инвалидностью и других маломобильных граждан. Выявленные замечания планируется учесть до ввода вокзала в эксплуатацию

Фото: Минтруда

В Астане перед открытием после реконструкции железнодорожного вокзала «Астана-1» провели проверку доступности здания для людей с инвалидностью и других маломобильных граждан, передает Kazpravda.kz.

В осмотре приняли участие представители государственных органов, компании «Қазақстан темір жолы», подрядной организации, внештатный советник министра труда и социальной защиты населения, а также команда «Вездеходы».

Участники проверили прилегающую территорию, подъездные пути, входы в здание, маршруты передвижения внутри вокзала, санитарные помещения, выходы на перроны и комнаты отдыха для маломобильных пассажиров. Особое внимание уделили доступности железнодорожных касс и зоны обслуживания посетителей.

Специалисты также оценили, насколько удобно открываются двери, могут ли пассажиры самостоятельно ориентироваться в здании и безопасно передвигаться по территории вокзала.

«Специалисты территориального департамента представили рекомендации по повышению доступности объекта. Совместная работа позволяет заказчику и подрядной организации учесть замечания и внести необходимые корректировки до ввода вокзала в эксплуатацию», — сообщили в Минтруда РК.

В ведомстве напомнили, что с 1 июля 2026 года в Казахстане действует новый Строительный кодекс. Согласно установленным требованиям, Комитет регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения участвует в согласовании деклараций о соответствии зданий и сооружений требованиям доступности для людей с инвалидностью.

За девять месяцев 2026 года в территориальные департаменты поступило 562 заявления на согласование таких деклараций. Из них одобрено 147, или 26%, еще по 259 заявлениям (46%) принято решение об отказе. Остальные находятся на рассмотрении.