Решение о создании респуб­ликанского радиовещания было принято Народным комиссариатом почт и телеграфов Казахской АССР 29 сентября 1921 года. А уже в октябре из Оренбурга – столицы Казахстана того времени – началась транс­ляция по всей республике. Сегодня Казахское радио круглосуточно вещает на девяти языках: казахском, русском, английском, корейском, уйгурском, азербайджанском, турецком и татарском. Каждую неделю в эфир выходят 148 выпусков новостей.

Истории радиовещания и перспективам развития рес­публиканского радио была посвящена научно-практическая конференция «Қазақ радиосы – традиционная и современная медиамодель» в КазНУ им. аль-Фараби. Нынешний год богат на памятные даты: вместе с 95-летним юбилеем Казахского радио 50-ю годовщину своей работы отмечает и радио «Шалкар», а студенческому радио «Сана» – «аль-Фараби» исполнилось 20 лет.

– Казахское радио имеет свою славную историю и глубокие традиции, которые мы намерены продолжать и развивать с учетом современных возможнос­тей и технологий, – отметил в своем выступлении председатель правления АО «РТРК «Казахстан» ­Кемелбек ­Ойшыбаев. – Радио сопровождает нас вез­де: на работе, в пути и на отдыхе. Сегодняшние технологии позволяют сделать его доступным для всех – от жителей крупных городов до чабанов самых дальних отгонов. Учитывая большой охват аудитории слушателей, необходимо наиболее эффективно использовать возможности радио, в том числе и в деле пропаганды государственных программ и реформ.

Не только воспоминаниями о былом, но и своим видением предназначения и роли радио на современном этапе развития страны и общества поделились с участниками конференции ветераны казахской радиожурналистики Кенжебек Абдимауленов, Толеген Момбеков и Сайлаубай Тойлыбаев. Им, как и другим заслуженным ветеранам отрасли, были вручены памятные медали «80-летие КазНУ им. аль-Фараби». Денежные премии от АО «РТРК «Казахстан» получили победители конкурса студенческих радиопрограмм.