На вопросы о маркировке товаров в Казахстане ответил глава Комитета техрегулирования и метрологии

Маркировка товаров помогает защищаться от подделок и контрафакта, а также создавать надежные заслоны для «теневого» бизнеса. Но почему же этот процесс в Казахстане продвигается не так быстро, как хотелось бы? На этот и ряд других вопросов мы попросили ответить председателя Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Армана Абенова.

– Арман Даулетович, расскажите, для чего понадобилось вводить цифровую маркировку? Как она может помочь развитию отечественной экономики?

– Внедрение маркировки для прослеживаемости товаров в Казахстане проводится в рамках Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС, а также Закона РК «О регулировании торговой деятельности», которые начали действовать весной 2019 года.

На сегодня обязательная маркировка введена для изделий из натурального меха (с 31 марта 2019 года), табачных изделий

(с 1 октября 2020 года) и обуви

(с 1 ноября 2021 года).

В создавшихся экономических условиях дальнейшие планы по срокам и целесообразности форсированного внедрения маркировки пришлось пересмотреть. Обсуждается вопрос о введении временного моратория на расширение товарного перечня, подлежащего маркировке.

Вместе с тем нас не может не беспокоить высокая доля казахстанской «теневой» экономики. Согласно анализу, ее доля составляет 23,5%, и мы стремимся к снижению этого показателя. Эффективным решением здесь может стать именно цифровая идентификация товаров: «тени» станет меньше, а значит, легальный оборот продукции вырастет.

Это все напрямую отразится на качестве жизни казахстанцев в лучшую сторону. Хочу отметить и то, что контрафакт мешает развиваться добросовестным производителям и импортерам. Поэтому цифровая маркировка призвана улучшить ситуацию и поддержать отечественный бизнес.

Маркировка способна помочь и в решении ряда проблем в торговле. Как показал международный опыт, с ее помощью можно не только проследить жизненный цикл товара от момента выпуска или ввоза в страну до его конечного использования и вывода из оборота, но и увеличить поступ­ление налогов в бюджет.

В Казахстане уже есть собственный успешный опыт внедрения маркировки. В 2020 году специальным кодом стали помечать табачные изделия. В результате отказались от бумажных акцизных марок, что позволит бизнесу только в 2022 году сэкономить более 450 миллионов тенге. Заметьте, объем маркируемого цифровым кодом товара в 2021-м вырос на 219 миллионов пачек (+23,5%). Увеличился и импорт альтернативной табачной продукции на 35% благодаря повышению спроса и объема декларируемой продукции. Появилась возможность внедрения «Электронного акциза», а также предоставления аналитики и точных данных для бизнеса и госорганов.

Ожидается, что за счет внедрения маркировки и прослеживаемости поступления в бюджет до 2025 года увеличатся более чем на 3 миллиарда тенге.

– Не так давно обувщики рес­публики заявили: они выходят на борьбу против маркировки обуви, уверяя, что это дорогостоящее мероприятие производители переложат на плечи покупателей. Расскажите, как маркируется обувь? Так ли это дорого?

– В Казахстане решение об обязательной маркировке какой-­либо группы товаров может быть принято только на основании положительных итогов пилотных проектов и после обсуждения со всеми заинтересованными сторонами, включая самих участников. Как мы работаем с обувщиками?

До введения маркировки обу­ви был проведен анализ, соглас­но которому общие затраты на маркировку одной пары обуви составили для крупных продавцов 19,9 тенге (0,2% от средней цены обуви), средних – 49,5 тенге (0,5%), малых – 37,3 тенге (0,4%).

Прошли общественные слушания с участием НПП «Атамекен», представителей отраслевого бизнеса и ассоциаций. Единый оператор маркировки товаров – АО «Казахтелеком» – при подготовке к процессу провел переговоры с 45 зарубежными заводами, которые выпускают обувь для Казахстана. Большинство из них уже полтора года маркируют обувь для рынка России и готовы к аналогичным нововведениям в нашей республике.

При малых объемах товарооборота не потребуется специального оборудования и программного обеспечения для нанесения кодов на продукцию. Производители и импортеры получат коды маркировки в информационной системе и смогут распечатать их самостоятельно.

Нанести коды маркировки на товар производители и импортеры могут как на заводе производителя, так и на производстве или складах третьих стран, из которых импортируется обувь, либо на таможенном складе до завершения таможенных процедур.

– Обязательная маркировка обуви была введена в ноябре прошлого года. Каких успехов удалось добиться в результате?

– По нашим данным, официальный импорт обуви увеличился на 13 миллионов пар (30%) –с 37,2 миллиона до 53,1 миллиона пар. До введения маркировки за аналогичный период в 2018–2020 годах показатель импорта варьировался в диапазоне

35–39 миллионов пар.

Резкий скачок импорта после маркировки свидетельствует о выходе рынка из «тени» и о росте эффективности его администрирования со стороны госорганов.

Кстати, государство не только «закручивает гайки». Для удобства предпринимателям было разрешено до 1 апреля 2022 года торговать обувью, завезенной в страну до 1 ноября 2021 года (остатками), не маркируя ее. Кроме того, поддерживая малый бизнес, 1 марта 2022-го оператор маркировки запустил акцию по бесплатной маркировке остатков обуви, что позволило предпринимателям печатать коды маркировки за счет средств оператора.

При этом в связи с многочисленными обращениями предпринимателей было принято решение о продлении еще на год сроков маркировки обуви, завезенной в Казахстан до 1 ноября 2021 года.

– Арман Даулетович, какие изделия необходимо добавить в перечень товаров, обязательных для маркировки? Какие из них уже решено маркировать в ближайшее время?

– В первую очередь необходимо маркировать те товары, которые чаще всего подделывают и продают как фирменные. Важно проработать маркирование изделий ширпотреба и социально значимых товаров, качество и безопас­ность которых напрямую влияет на здоровье граждан.

Кроме того, для введения обязательной маркировки, на мой взгляд, необходимо учитывать товарные группы, по которым у нас есть высокий потенциал экс­порта в страны ЕАЭС. В этом случае маркировка позволит снять технический барьер в торговле в виде маркировки, введенной на территории другой страны – участницы организации.

В 2019–2021 годах мы провели пилотный проект по маркировке лекарственных средств. По его итогам сейчас ведется подготовка к обязательной поэтапной маркировке с 1 июля текущего года 90 наименований лекарственных средств, отобранных по предложению представителей индустрии. Это 1% от всего объема лекарственных средств, производимых и продаваемых в Казахстане.

Также сейчас в рамках пилотного проекта проводится маркировка бутилированной воды на заводах производителя («Минеральная вода «Арыс», Calipso, Tassay и других), по результатам которого будет приниматься решение о маркировке упакованной питьевой воды.

В будущем перечень товаров, подлежащих маркировке, может быть расширен, но только на основании результатов анализа целесообразности и с учетом национальных интересов.

– Потребителей в первую очередь интересует, как отразится маркировка на конечной стоимости товара? Какие способы может предложить государство для снижения затрат? Какими мерами господдержки сможет воспользоваться бизнес?

– Международная и казахстанская практики внедрения ин­струментов прослеживаемости, такие как электронные счета-фактуры, виртуальный склад, показали хорошие результаты и имели положительный эффект как на экономику государства в целом, так и на состояние добросовестных предпринимателей. Основная проб­лема, с которой мы столкнулись в ходе налаживания пилотной маркировки, – это расходы на оборудование для нанесения кодов, его монтаж на производственных линиях и в пунктах этикирования импорт­ных товаров, обеспечение розничных торговых точек сканерами для считывания и вывода из оборота кодов маркировки.

Данные вопросы постоянно обсуждаются с отечественным бизнес-сообществом, выработаны конкретные меры по их решению. К примеру, Министерство индус­трии и инфраструктурного развития РК сообщило, что отечественные производители обуви могут подать заявку на возмещение 50% затрат на маркировку.

По правилам, «возмещению подлежат затраты субъектов легкой промышленности, связанные с приобретением оборудования для нанесения средств идентификации, включая программное обеспечение для маркировки обув­ной продукции», в том чис­ле на закупку (приобретение) средств идентификации, типо­графических услуг по нанесению средств идентификации на стадии выпус­ка изделий.

Под возмещение попадают и затраты на перевооружение производства путем приобретения оборудования для нанесения средств идентификации или материальных носителей, включая инженерное программное обеспечение.

Для его получения предпринимателям необходимо обратиться в канцелярию МИИР РК либо подать заявку через веб-портал egov.kz и веб-портал qazindustry.gov.kz. Срок оказания госуслуги – восемь рабочих дней.

Кроме того, совместно с отрас­левыми госорганами и Оператором маркировки прорабатывается вопрос безвозмездного предос­тавления контрольно-идентификационных знаков на социально значимые товары.

Хочется отметить, что маркировка товаров не станет дополнительным налогом, а, напротив, послужит эффективным ин­струментом улучшения сущест­вующей системы налогового администрирования, позволяющим значительно расширить налогооблагаемую базу за счет товаров, выведенных из «серого» оборота.

Помимо эффекта «отбеливания» рынка, маркировка товаров и их прослеживаемость позволит повысить качество и безопасность товаров, обеспечив тем самым надлежащий уровень защиты потребителей.

– Судя по активности предпринимателей в социальных сетях, многие из них в штыки приняли нововведение: отказываются маркировать товар, вести необходимую отчетность, закупать оборудование. Как вы решаете такие вопросы?

– Маркировка как инструмент автоматизации торговли неминуе­мо ведет к прозрачнос­ти в бизнесе, которая требует изменения привычных бизнес-процессов. Возьмем для примера «магазин у дома», применяю­щий специальный налоговый режим и имеющий ограничения по обороту.

Можно предположить, что автоматизация ему ни к чему, и 2D-сканер владельцы магазина покупать не хотят. 2D-сканер – это то самое «пикающее» устройство на кассе, которое выводит купленный товар из оборота.

В таком случае Оператор маркировки предлагает бесплатное мобильное решение NaqtySauda.Kassa для малой розничной сети, способное полноценно заменить 2D-сканеры. Приложение уже апробировано при маркировке табачных изделий и доступно для скачивания в Play Market и App Store. Покупатель, в свою очередь, может убедиться в подлинности своей покупки, проверить его качественные характеристики, скачав приложение «NaqtyOnim» и отсканировав DataMatrix код товара.

Можно с уверенностью сказать, что введение маркировки и прослеживаемости товаров окажет в целом положительный эффект на экономику Казахстана, так как создаст дополнительные условия для развития добросовестной конкуренции, позволит построить эффективную систему противодействия незаконному обороту товаров и обеспечит безопасность потребителей.

Интервью вел Рустем Алиев