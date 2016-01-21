​На вопросы отвечал министр

Как уже сообщалось, в области с рабочей поездкой побывал министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков. Накануне он провел совещание с местными аграриями, на котором были рассмотрены в основном проблемные вопросы, тормозящие развитие АПК региона. В мероприятии приняли участие аким области Бердыбек Сапарбаев, представители национальных финансовых институтов развития, а также руководители крестьянских хозяйств.

В целом, как проинформировал заместитель главы региона Мухтар Джумагазиев, минувший год для агропромышленного комплекса области выдался неплохим. Так, произведено сельхозпродукции на 142 млрд тенге, что на 17,5 млрд тенге больше уровня предыдущего года. Индекс физического объема составил 103%. Инвестиции в основной капитал на уровне 6 млрд тенге, то есть на треть больше, чем годом ранее. В 2,5 раза увеличены площади под кормовые культуры. В регионе взят курс на освоение орошаемых земель. Положительно решается вопрос пролонгации долгов крестьянских хозяйств за приобретенную технику по линии «КазАгроФинанс».

Вместе с тем на встрече было отмечено, что в наступившем году на развитие сельского хозяйства области из республиканского бюджета выделяется почти на 2 млрд тенге меньше, чем в 2015-м. Поэтому власти принимают меры по изысканию и увеличению финансирования. Было обращено внимание на необходимость поддержки семейного предпринимательства на селе со стороны Министерства сельского хозяйства. Власть, в частности, выделит на эти цели из местной казны 360 млн тенге.

В ходе совещания министр А. Мамытбеков ответил на ряд проблемных вопросов сельчан и проинформировал присутствующих о том, что аграрии уже сейчас должны готовиться к посевной кампании, средства на это будут выделены раньше, чем обычно. Кроме того, по словам главы МСХ, государство предоставит нынче инвестиционные субсидии на приобретение техники и новых технологий. Благодаря такой поддержке их закупка для сельских товаропроизводителей станет доступнее.