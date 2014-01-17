К. Токаев дал положительную оценку работе чешского дипломата, отметив его вклад в успешное проведение встреч на высшем уровне и активизацию межпарламентского диалога. Выражена уверенность в дальнейшем укреплении казахстанско-чешского сотрудничества как в двустороннем формате, так и в формате отношений Казахстана с Евросоюзом.

В этот же день Спикер Сената встретился с Поверенным в делах Республики Болгария, Послом Иваном Димитровым, с которым были обсуждены актуальные вопросы казахстанско-болгарского сотрудничества. В ходе встречи К. Токаев передал приглашение депутатам Народного Собрания Болгарии посетить Казахстан для ознакомления с социально-экономической ситуацией в стране. Болгарский дипломат воспринял данное предложение как хорошую возможность дальнейшего развития межпарламентских связей.

Роза РАХМЕТУЛЛИНА