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На востоке Афганистана талибы взорвали школу для девочек
Марат Манаспаев
В провинции Нуристан на востоке Афганистана боевики движения "Талибан" в субботу взорвали школу для девочек. Как сообщили в МВД, нападению подверглась также местная больница, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

По данным полиции, экстремисты заложили в учебном заведении крупный заряд взрывчатки. В результате взрыва и последовавшего за ним пожара комплекс зданий практически полностью уничтожен. В огне сгорели также сотни экземпляров Корана. О возможных жертвах нападения пока не сообщается.

За последние две недели это уже вторая масштабная акция такого рода, совершенная талибами в этом регионе. В конце января экстремисты разгромили две школы, лишив возможности получить образование более тысячи учеников. В Афганистане учебные заведения часто становятся объектами для атак боевиков "Талибан". При этом экстремисты отдают предпочтение образовательным заведениям для представительниц слабого пола, которые, по убеждению радикалов, не имеют права на получение знаний.

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