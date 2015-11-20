Происшествия
На Востоке Казахстана мужчина подорвал собственный дом
Житель Восточно-Казахстанской области подорвал собственный дом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Рано утром 53-летний Юрий Иванов – хозяин дома – решил покончить жизнь самоубийством: перерезал шланги, ведущие к газовому баллону, и бросил спичку. Супруга "подрывателя" упросила его отпустить их с сыном. В последний момент он позволил родным выйти из дома, который через несколько секунд взорвался.

"Какой-то вот нервный срыв, с работой плохо было, в деревне не мог даже найти, переживал тяжело из-за этого. Мужчина, а не работает. Я работала, хозяйство держали, все для жизни было", – рассказала Татьяна Иванова.

Женщина говорит, что за неделю до этого муж уже пытался покончить с собой, воткнув в себя нож. Ранение быстро зажило, мужчину совсем недавно выписали из больницы.

"Жена просила его в поликлинике, чтобы психиатру показали, а его выпустили. Ну сам же человек добровольно не пойдет. Вы бы посмотрели вчера, в каком он состоянии был. Просто ужас тихий", – сказала соседка пострадавших Валентина Кузнецова.

Сам поджигатель снова выжил, только наглотался дыма. Его сразу доставили в психдиспансер.

"Он был доставлен в больницу, то есть в психдиспансер, врачи осмотрели его и выявили у него в психике некоторые отклонения", – сообщила руководитель пресс-службы ДВД ВКО Бахытжан Торгаев.

В настоящее время Татьяна Иванова с сыном разместились у соседей. Женщина не держит зла на мужа, оправдывая случившееся нервным расстройством. 

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