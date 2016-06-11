На востоке Казахстана продолжаются поиски утонувшего 14-летнего мальчика

Закон и Порядок
На поиски утонувшего 14-летнего мальчика дополнительно задействованы пожарные службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по ЧС ВКО, передает Kazpravda.kz.

Вместе с водолазами Восточного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда спасатели на лодках продолжают на разных участках Ульбы и Иртыша обследовать реки.

Поиски затрудняют сильное течение и мутная вода. При этом поиски ведутся не только в черте Усть-Каменогорска, но и за его пределами.

В настоящее время к поисковым работам привлечено 40 человек личного состава и 7 единиц плавательных средств.

В городе также создана группа волонтеров. Люди прочесывают берега вдоль реки. В свою очередь спасатели призывают граждан быть предельно внимательными и осторожными: не создавать лишних угроз, а также не мешать работе водолазов.

6 июня подросток играл со своими сверстниками на берегу Ульбы. По неосторожности он упал в речку и его унесло сильным течением реки.

