На востоке Казахстана продолжаются поиски утонувшего 14-летнего мальчика

На поиски утонувшего 14-летнего мальчика дополнительно задействованы пожарные службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по ЧС ВКО, передает Kazpravda.kz.
Вместе с водолазами Восточного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда спасатели на лодках продолжают на разных участках Ульбы и Иртыша обследовать реки.
Поиски затрудняют сильное течение и мутная вода. При этом поиски ведутся не только в черте Усть-Каменогорска, но и за его пределами.
В настоящее время к поисковым работам привлечено 40 человек личного состава и 7 единиц плавательных средств.
В городе также создана группа волонтеров. Люди прочесывают берега вдоль реки. В свою очередь спасатели призывают граждан быть предельно внимательными и осторожными: не создавать лишних угроз, а также не мешать работе водолазов.
6 июня подросток играл со своими сверстниками на берегу Ульбы. По неосторожности он упал в речку и его унесло сильным течением реки.
