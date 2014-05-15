На войне как на войне

Смышленого парня направили в Златоустовское военно-пулеметное училище. Здесь курсанты осваивали не только пулеметы, но и минометы. Полгода учебы тянулись для жаждавших поскорее попасть на фронт мальчишек мучительно, по признанию ветерана они опасались, что война закончится, а они так и не успеют повоевать, врага раздавят без них. Но никто не знал, что до Победы было еще очень далеко.

И вот наконец долгожданный выпуск. В январе 1943 года Дмитрий Брусник, несмотря на окончание офицерского училища, пока еще в звании сержанта, прибыл на фронт. Молодой командир минометного расчета был зачислен в состав 1097-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии Центрального фронта. Это было накануне Курской битвы. Командовал войсками Центрального фронта, оборонявшего северный фас Курской дуги и пути на Москву маршал Константин Рокоссовский.

– Самого Рокоссовского я ни разу не видел – вспоминает Дмитрий Яковлевич. – Но в его войсках были порядок и строгая дисциплина. Наша дивизия стояла не на самой Курской дуге, а значительно севернее, поэтому непосредственного участия в самой Курской битве я не принимал. Но мы освобождали наши города в ходе начавшегося контрнаступления советских вой­ск, когда немцы были остановлены в боях в районе Курска. Что касается того, почему мы, окончив офицерское училище, прибыли на фронт сержантами – нам сказали: офицерское звание получите в зависимости от того, как проявите себя в бою.

Ждать боя долго не пришлось. Еще накануне Курской битвы на различных участках Центрального фронта происходили ожесточенные бои местного значения. Бой местного значения – это, к примеру, когда фронт передвигался на какую-нибудь сотню-другую мет­ров, а в землю при этом могли лечь целые батальоны. Именно в подобную рубку попал Дмитрий Брусник по прибытии на фронт.

– Помню свои самые первые бои на фронте – рассказывает ветеран. – Это были сражения за освобождение городков Сухиничи, Малоярославец. Уже в процессе контрнаступления освобождали Калугу. В моем минометном расчете из пяти человек двое погибли в первом бою. Это было страшно. Огонь был такой плотный, что когда мы выходили из боя, нередко наши вещмешки и шинели были изодраны пулями в клочья. А однажды у моей шапки-ушанки оторвало одно ухо. Но что тут скажешь: бой есть бой.

После первых же боев Дмит­рию Бруснику, зарекомендовавшему себя храбрым, умелым командиром минометного расчета, было присвоено звание лейтенанта. Сама война ветерану вспоминается как непрекращающийся кошмар из постоянных смертей боевых товарищей, тяжкого труда, голода, холода, сырости, самых различных лишений. Но особенно врезалось в память почему-то не самое тяжелое, а самое нестандартное то, что даже в те суровые годы было редкостью.

– Например, был такой случай – вспоминает Дмитрий Яковлевич. – Наш полк вывели на отдых из боевого охранения. Командир построил полк в семи километрах от передовой и объявил, что в наших рядах есть изменник Родины. После чего перед строем вывели человека без ремня и погонов. Он пытался сдаться в плен врагу, полз к немцам с белым полотенцем, но его заметили наши разведчики и притащили обратно. Военный прокурор зачитал перед строем полка приговор изменнику.

Еще одним из ярко запомнившихся ветерану эпизодов войны был обстрел фашистов нашими прославленными «катюшами».

– Один из самых сложных моментов, которые было трудно пережить на фронте – это рев наших «катюш» – говорит Дмитрий Брусник. – Это было по-настоящему страшное оружие. При том что они стреляли не по нам, а по врагу, нам со стороны было очень жутко слышать этот ужасающий вой, представляю, каково же было немцам. «Катюши» никогда не работали на одном участке более 15–20 минут, но и после такого залпа практически ничего живого на том месте, куда направлялся огонь, не оставалось. Лишь одна черная земля – мы видели потом результаты работы наших «катюш». Они стреляли снарядами, которые уничтожали не только все живое, но и вражескую технику, блиндажи, окопы.

Сам Дмитрий Яковлевич ходил под огнем вплоть до 1944 года. В ноябре 44-го, в боях за освобождение Белоруссии, во время минометного обстрела, уже будучи капитаном и командиром минометной батареи, он был тяжело ранен: осколок перебил бедро, нога буквально повисла. Большая часть батареи погибла при этом обстреле. Тяжело раненого капитана доставили в госпиталь в Калуге, который он освобождал годом ранее. Оправляться от столь тяжелого ранения в госпитале Дмитрию Бруснику пришлось больше года. К тому времени, как он был выписан, война уже завершилась, и капитан-минометчик вернулся в родной Костанай. Несмотря на то что вернулся домой он на костылях, энергичный военный сразу включился в мирную жизнь.

Сначала стал председателем сельского совета своего родного села Анновка Урицкого района. Затем, спустя какое-то время стал секретарем райисполкома. После зарекомендовавший себя активным и инициативным работником Дмитрий Брусник был назначен заведующим орготделом районного комитета партии и, наконец, стал первым секретарем Урицкого райкома партии. В этой должности Брусник проработал 10 лет. Потом в течение 18 лет был председателем костанайского областного совета профсоюзов. Именно Дмитрий Яковлевич стал инициатором строительства на сегодня известного не только в Казахстане, но и за рубежом, оздоровительного санатория «Сосновый бор». Он лично был в числе группы, выбиравшей место для санатория, по его распоряжению расширили и углубили озеро с целебной водой.

Еще один большой вклад во благо страны Дмитрий Брусник сделал, трудясь в своем родном районе. Будучи партийным работником, он принимал самое активное участие в освоении целины в Урицком районе.

– Посевные площади района составили 420 тысяч гектаров, мы выращивали отличные хлеба, скот, производили молоко – вспоминает то кипучее время Брусник. – Нам удалось все райцентры и совхозы связать асфальтированными дорогами. Знаменитый Ишимский водовод, который обеспечил водой все совхозы, тоже был построен в то время. А когда в 1966 году первый секретарь райкома Андрей Бородин показывал приехавшему Леониду Брежневу целину, они приезжали на поля моего района. Я их встречал, водил повсюду, высказал несколько пожеланий. Брежнев очень внимательно слушал их и сказал, что да, действительно надо кое-чему у целинников поучиться и помочь им тоже.

Уже после ухода с должности председателя облсов­профа, Дмитрий Яковлевич дважды избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР, принимал участие в становлении казахстанской государственности, был депутатом Верховного Совета уже Респуб­лики Казахстан.

Но самыми значимыми воспоминаниями в памяти ветерана, конечно, останутся события великой войны, пережитые в то время горе и лишения. Его боевой путь отмечен 6 орденами и 19 медалями, среди которых особое почетное место занимают медаль «За отвагу», полученная после Курской битвы, и орден Славы II степени за проявленное мужество при защите Отечества. Кстати, в мирное время в периоды военных сборов капитан Брусник дослужился до звания полковника. Дмитрий Яковлевич воспитал двух дочерей, сына, а сейчас нянчится и с семью внуками. Все они живут в Костанае и в День Победы обязательно приходят поздравить деда. В нынешнем году, 5 ноября, Дмитрий Яковлевич Брусник, являющийся также почетным гражданином Костаная, будет отмечать свое 90-летие.

– Прожил большую жизнь – говорит ветеран. – Сложную, нелегкую, но честную. И хочу пожелать молодому поколению не жалея сил трудиться на благо Родины. Ведь Родина – это самое ценное, что есть у человека.

Аслан КУДАБАЕВ, Костанай