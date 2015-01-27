На войне выручала смекалка

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Елена ПАК, Тараз
Азы «науки побеждать» Гарафутдин Галимов освоил в 1941 году в Алма-Атинском военном училище, когда ему было 19 лет. Боевое крещение молодой лейтенант и командир роты получил под Москвой. Дрался с фашистами на Западном, Воронежском, Степном, Украинском, Первом Белорусском фронтах. Как воевал – об этом красноречиво свидетельствуют ордена Боевого Красного Знамени, Кутузова III степени, три ордена Отечественной войны: один I степени и два – Отечественной войны II степени…
– Орден Кутузова – награда редкая…
– А я получил его за смекалку – немцев обманул и переправил свой батальон через реку без боя, – улыбается он.
Случилось это в феврале 1945 года при освобождении Варшавы. В первой же атаке ранили комбата, и капитану Галимову как заместителю командира приказали принять батальон.
– Наши войска прорвали оборону и подошли к Висле, – рассказывает фронтовик. – Немцы уже отступали, но часть из них двигалась в нашу сторону через реку по льду. Поскольку и немецкие, и советские солдаты были в белых маскировочных халатах, сложно было определить, кто свои, а кто чужие. Я и решил воспользоваться этим. Послал троих солдат вперед остановить движение немцев. А в это время свой батальон без потерь переправил на немецкий плацдарм, а затем попросил по рации прекратить обстрел вражеской позиции – мы уже находились в окопах противника.
С боями мужественный командир прошел Украину, Белоруссию, всю Польшу, пол-Германии. Война для майора Галимова закончилась на берегу Эльбы, куда вышел его батальон после взятия Берлина. Но радость Победы была омрачена – 9 мая проводили в последний путь погибшего командира полка.
Гарафутдина Галимова можно назвать счастливчиком – пройдя войну от начала до победного конца, он получил лишь одно ранение и легкую контузию.
После войны остался служить в армии, вышел в отставку в звании полковника.
– Папа до сих пор любит порядок во всем, – говорит его дочь Римма. – Всегда волевой и собранный, он тем не менее очень скромен и порой даже застенчив.

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