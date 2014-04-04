На войсковой стажировке

Весенняя стажировка курсантов пятого курса проводится ежегодно согласно учебной программе. На практике будущие военные инженеры и летчики закрепляют теорию, усвоенную в аудиториях. В приобретении курсантами необходимых знаний, умений и навыков очень важную роль играют опытные специалисты и летчики-инструкторы. Только после тщательной проверки на знание устройств связи, двигателя и конструкции самолета курсанты допускаются к практическим занятиям. Для курсантов-связистов – это обеспечение связью и обслуживание ее как на аэродроме, так и между летательными аппаратами и землей, а для молодых летчиков – первый самостоятельный вылет на реактивном самолете Л-39. Командиры подразделений будут оценивать курсантов по таким критериям, как знания, самостоятельность, инициативность, уровень теоретической, практической и методической подготовки. Для будущих офицеров эта войсковая стажировка является важным событием, здесь они могут продемонстрировать, чему научились в стенах военных вузов.

Антон СЕРОВ, Карагандинская область