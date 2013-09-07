На все руки мастера

Ярмарка сельскохозяйственной продукции «Жер ырысы, ел ырысы» и выставка произведений прикладного искусства районных предпринимателей прошли на набережной в Актау, а главным их гостем стал аким Мангистауской области Алик Айдарбаев. На выставке были представлены изделия из войлока, национальная одежда, сувениры из дерева и металла.

Айнур Килыбаева из села Мунайшы Каракиянского райо­на рассказала о своем товаре акиму области.

– Все изделия изготовлены вручную из мурановой шерс­ти овец, которую я покупаю в Актобе. Из такой шерсти получаются уютные и теплые вещи, сувениры. В отличие от обычных шерстяных вещей эти можно окрасить в любой цвет, – похвалилась мастерица.

На ярмарку районные бизнесмены привезли молочные продукты, овощи и бахчевые, консервированные салаты и маринады. А после «хлеба» были и зрелища. Вечер «Две звезды» вызвал интерес жителей города, ведь на сцене встретились госслужащие и известные артисты. А на следующий день на набережной больше сотни молодых людей из Каракиянского района приняли участие во флешмобе. На месте устоять было трудно – под зажигательную музыку танцевали все.

Ольга БЕРЕЖНОВА