На все случаи жизни

В Усть-Каменогорске чеэсники в игровой форме проверили готовность детей к действиям при чрезвычайных ситуациях.

Турнир школьных команд приу­рочили к Году детей. Как рассказали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, соревнования специально провели накануне летних каникул, когда ребятишки выезжают в загородные лагеря, отправляются в походы, на отдых к воде или в лес. В целом в стартах приняли участие больше 150 подростков из разных школ города. В программу вошли преодоление полосы препятствий, причем с условным тушением пожара, оказание первой медицинской помощи, а также представление плаката и поделки на тему безопасности.

– Такие соревнования детских дружин проводятся более 15 лет и учат действиям в различных чрезвычайных ситуациях, – отметил представитель службы ЧС Валентин Литвиненко. – Ребята знают, как помочь, если видят, что человек тонет, как потушить пожар. Такие знания обязательно пригодятся в жизни.

По итогам турнира три команды-победительницы были отмечены грамотами и кубками.