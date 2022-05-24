Свежий выпуск На все случаи жизни 24 мая 2022 г. 0:44 Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область В Усть-Каменогорске чеэсники в игровой форме проверили готовность детей к действиям при чрезвычайных ситуациях. Турнир школьных команд приурочили к Году детей. Как рассказали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, соревнования специально провели накануне летних каникул, когда ребятишки выезжают в загородные лагеря, отправляются в походы, на отдых к воде или в лес. В целом в стартах приняли участие больше 150 подростков из разных школ города. В программу вошли преодоление полосы препятствий, причем с условным тушением пожара, оказание первой медицинской помощи, а также представление плаката и поделки на тему безопасности. – Такие соревнования детских дружин проводятся более 15 лет и учат действиям в различных чрезвычайных ситуациях, – отметил представитель службы ЧС Валентин Литвиненко. – Ребята знают, как помочь, если видят, что человек тонет, как потушить пожар. Такие знания обязательно пригодятся в жизни. По итогам турнира три команды-победительницы были отмечены грамотами и кубками. Пред. След. Пред. След.