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​На всех ступеньках

Спортсмены Грузии, Ирана, Турции, Казахстана, США, Армении, Норвегии и Венгрии приняли участие в тбилисском международном турнире, посвященном прославленным грузинским борцам Гиви Картозии и Вахтангу Балавадзе. В греко-римском стиле в активе сборной Казах­стана – пять медалей: 2 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые.

«Золото» домой привезли Мирамбек Айнагулов, выступавший в весовой категории до 59 кг, и Данияр Калелов (66 кг), на вторую ступеньку пьедестала почета поднялся Максат Ережепов (74 кг), награды за третьи места получили Даниял Гаджиев (80 кг) и Нурмахан Тыналиев (130 кг).

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