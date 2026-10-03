На встрече с Халық Қаһарманы

Подключившись к встрече онлайн, бывший военнослужащий Абзал Султанкулов рассказал, как седьмого апреля 2016 года в период прохож­дения им срочной службы в сложной ситуации ему лично помог Кайрат Умбетов. Действующие военнослужащие также по видеосвязи поделились со студентами опытом воспитательной работы в войсках правопорядка, рассказали о ее значении в поддержании дисциплины, формировании ответственности и готовности к выполнению воинского долга.

В рамках эстафеты поколений студенты получили возможность задать вопросы о прохождении военной службы, профессиональном пути, личном опыте и работе с молодым поколением. Они выступили с инициативой провести ко Дню Республики патриотическую акцию «Письмо солдату», подготовив слова благодарности и поддержки для военнослужащих. Завершился тематический вечер выступлением Ансамбля песни и танца Национальной гвардии МВД РК, сообщила пресс-служба ведомства.