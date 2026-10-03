На встрече с Халық Қаһарманы
Нурали Мансуров, Астана
На военной кафедре Казахского университета технологии и бизнеса имени К. Кулажанова состоялся тематический вечер «И в мирной жизни есть место подвигу» с участием заместителя главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе, Халық Қаһарманы, генерал-майора Кайрата Умбетова. Гостя ознакомили с деятельностью военной кафедры и организацией подготовки студентов. Особое внимание было уделено вопросам патриотического воспитания, формирования ответственности и сохранения традиций воинского товарищества.