На встречу большой жизни

В петропавловском доме ребенка продолжили добрую традицию: провели обряд тұсаукесер, символизирующий первые шаги малыша на жизненном пути.
Этот красивый казахский обычай наполнен особым смыслом. Перерезать путы доверяют уважаемым людям, тем самым желая ребенку перенять их лучшие качества, вырасти достойным человеком и уверенно идти по дороге жизни.
В этот день в доме ребенка было особенно тепло и радостно. Гости подарили детям внимание, высказали добрые пожелания.
Для взрослых такие встречи как прикосновение к чуду первых открытий, возможность порадоваться детским улыбкам и почувствовать, как много значит для ребенка забота.
Традиция проводить такие встречи продолжается из года в год. За красивым обрядом стоит нечто гораздо большее, чем следование древнему обычаю. Это еще и пожелание счастливой судьбы, добрых людей рядом и уверенности в завтрашнем дне.