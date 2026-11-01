На встречу большой жизни

Фото акимата СКО

Этот красивый казахский обычай наполнен особым смыслом. Перерезать путы доверяют уважаемым людям, тем самым желая ребенку перенять их лучшие качества, вырасти достойным человеком и уверенно идти по дороге жизни.

В этот день в доме ребенка было особенно тепло и радостно. Гости подарили детям внимание, высказали добрые пожелания.

Для взрослых такие встречи как прикосновение к чуду первых открытий, возможность порадоваться детским улыбкам и почувствовать, как много значит для ребенка забота.

Традиция проводить такие встречи продолжается из года в год. За красивым обрядом стоит нечто гораздо большее, чем следование древнему обы­чаю. Это еще и пожелание счастливой судьбы, добрых людей рядом и уверенности в завтрашнем дне.