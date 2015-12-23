​На вуз возложены ответственные задачи

«Глобальный кризис – это не только опасность, но и новые возможности», – справедливо утверждает программный документ. И у независимого Казахстана, несмотря на небольшой исторический опыт, имеется солидная антикризисная стратегия, которая сформирована под эффективным и дальновидным руководством Президента страны Н. Назарбаева. Преодоление кризиса представлено как условие для консолидации общества и создания устойчивой базы для осуществления прорыва в число 30 развитых стран мира. Исходя из этого, Глава государства установил пять направлений антикризисных и структурных преобразований, которые не могут осуществиться без участия высшей школы.

По первому направлению основной задачей становится развитие финансовой грамотности населения. И вузы готовы совместно с финансово-кредитными организациями и местными предпринимателями проводить мероприятия по дальнейшему укреплению доверия рынка и населения к национальной валюте и ее регулятору – Нацбанку РК. В оптимизации бюджетной политики на основе реформирования налоговой системы и внедрения механизмов ГЧП учебные заведения совместно с НПП «Атамекен» смогут широко освещать выгоды от реформирования налоговой системы для отечественного предпринимательства. Ведь от замены НДС на налог от продаж в первую очередь выиграют именно предприятия-производители, а не те, кто занимается банальной перепродажей. В текущей ситуа­ции приоритетным в экономике становится восстановление системы балансов: народно-хозяйственных и натурально-стоимостных по основным видам товаров, межотраслевого, денежных доходов и расходов населения, трудовых ресурсов и так далее, а также инструментариев для прогнозирования и стратегического управления и планирования. Но до сих пор не используется в экономической практике такой надежный и эффективный инструмент экономики, как межотраслевой баланс в укрупненной номенклатуре, который позволяет достаточно точно подсчитать, например, каким образом изменение цены на электроэнергию на 1% повлияет на все остальные сферы экономики, включая снижение эффективности производства, доходов бюджета. Поэтому нами в рамках дальнейшей оптимизации бюджетной политики регионов предлагается создание совмест­но с экономическими НИИ и университетами межотраслевого баланса региона.

Нам придется совершенствовать экономические методы стимулирования потребительского спроса. Точечно стимулировать его именно на ту продукцию, которая потянет за собой и увеличение занятости, и рост отечественного производства, и экономическую стабильность. Например, стимулируя рост производства сельхозпродукции, мы создаем экономическую базу для роста и развития замыкающих отраслей, таких как перерабатывающая, машиностроительная, транспортная, торговая. А наличие в стране стабильного продовольственного сектора станет гарантией социального благополучия. Это касается и сферы жилстроя, о чем конкретно указано в Послании Президента РК.

В этом программном документе говорится о необходимости структурных изменений и более тесном взаимодействии государства и частного сектора, участие которого в инновационных и инфраструктурных проектах сокращает расходы из бюджета, время реализации проекта, минимизирует издержки, повышает степень удовлетворенности потребителей работ и услуг. А с привлечением экономических вузов можно разработать научно обоснованные региональные концепции развития ГЧП с определением потенциальных участников и основных проектов.

О развитии приватизации и стимулировании экономической конкуренции говорится в третьем направлении. И здесь уместно активное участие вузов в становлении конкурентоспособного национального бизнеса. Действительно, рыночная экономика – конкуренция сильных. Но чтобы стать активным и сильным игроком, представителям бизнес-среды необходимо объединить свои усилия и возможности с университетами и наукой. В развитых странах университеты – не только поставщики инноваций, но и основные участники их коммерциализации и вывода на рынок. Поэтому на базе ведущих экономических университетов Казахстана видятся центры антикризисной консультации для хозяйствующих субъектов, где можно консультировать предприятия, предпринимателей и исполнительные органы региона в поисках новых рынков сбыта и разработке стратегии повышения конкурентоспособности в условиях кризиса.

Четвертое направление ставит перед вузами вопросы формирования основ новой инвестицион­ной политики. Без должного научного обоснования невозможны формирование благоприятного инвестиционного климата, реа­лизация инфраструктурных проек­тов, расширение экспорт­ного потенциала. И выпуск квалифицированных специалистов для ИИР – тоже задача вузов.

Однако подготовка кадров требует создания в каждом регионе соответствующего баланса трудовых ресурсов. Президент в Пос­лании призывает молодежь ехать в трудодефицитные регионы, осваивать новые, востребованные специальности. Но сами регионы не готовы предоставить такую информацию. Поэтому было бы неплохо с привлечением научного потенциала университетов разработать для каждого региона такой информационный документ – баланс трудовых ресурсов. По нему можно получить исчерпывающую информацию о потребностях с прогнозом на несколько лет вперед. Отсутствие такого информационного и прогнозного документа остро сказывается на подготовке и переподготовке квалифицированных кадров.

Пятое направление – новая социальная политика. И здесь важны определенные шаги по недопущению роста молодежной безработицы. В показатели фактического уровня безработицы в стране не включено такое явление, как самозанятость, составляющая треть трудовых ресурсов. Самозанятые не включены в трудовые отношения. И когда говорим о безработице, о них нельзя забывать. К созданию новых рабочих мест приведет строительство дешевого арендного жилья, развитие которого сбалансирует спрос и предложение. В решении архиважной проблемы безработицы приоритет отдается трудоемким производствам, особенно в сельской местности и моногородах Казахстана.

Коллектив Карагандинского экономического университета готов к реализации задач, поставленных Главой государства в Пос­лании. Для эффективности нами будут привлечены и наши международные партнеры. А КЭУ поддерживает устойчивые связи более чем со 100 университетами из 22 стран мира, включая США, Великобританию, Германию, Китай, Турцию, Южную Корею. И весь научно-инновационный потенциал вуза, включая международных партнеров, будет направлен на реализацию основных задач Послания Лидера нации.