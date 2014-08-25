На выборах президента Абхазии побеждает оппозиционер

Лидер оппозиции Рауль Хаджимба одержал победу уже в первом туре на выборах президента Абхазии. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК республики после обработки 100% бюллетеней, сообщает ИТАР-ТАСС.

Хаджимба набирает 50,57% голосов (50 494 человек). Его главный соперник Аслан Бжания набрал 35,91%, заручившись поддержкой 35 860 избирателей. На третьем месте – Мираб Кишмария, за которого проголосовали 6,4%, или 6 389 избирателей. Четвертый кандидат Леонид Дзапшба набрал 3,4% голосов (3 397 человек).

Предвыборный штаб Хаджимбы объявил о победе своего кандидата через два часа после завершения голосования. "Пока не закончен подсчет данных со всех участков, но можно говорить о нашем уверенном лидерстве", – сказал руководитель штаба Артур Миквабия.

Ранее Хаджимба трижды участвовал в выборах главы республики, но не добивался успеха. В разные годы он возглавлял кабинет министров и занимал пост вице-президента Абхазии.