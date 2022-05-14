На выездном заседании комитета сенаторы обсудили предстоящие конституционные реформы

Депутаты Комитета Сената по финансам и бюджету провели ряд встреч с представителями акиматов районов, департаментом государственных доходов Жамбылской области по вопросам предстоящего референдума.

Сенатор Гумар Дюсембаев отметил, что основная цель визита в регион – рассказать жителям районов и сел, что каждый человек может отдать свой голос и сделать выбор.

«Каждый голос очень важен. Изменения в Конституцию через референдум не проводились с 1995 года. Поэтому Глава государства вынес такое предложение. Каждый житель нашей страны должен поучаствовать и высказать свою позицию. На основании итогов голосования Парламенту предстоит большая работа по принятию конституционных законов», - озвучил сенатор Дюсембаев в ходе посещения районов.

Для обсуждения предстоящих событий сенаторы будут посещать не только областные центры и близлежащие районы Жамбылской области, но и отдаленные села.

Кроме того, депутатами было проведено заседание по вопросам формирования межбюджетных отношений, в котором приняло участие руководство области.

Секретарь Комитета Султанбек Макежанов отметил, что вопросы формирования межбюджетных отношений имеют важное значение в экономическом развитии государства и формировании Нового Казахстана.

«Несмотря на принимаемые меры, изменение методики расчетов трансфертов общего характера в 2019 году, все же имеется ряд проблемных вопросов, которые не позволяют решать задачи по выравниванию уровня жизни в разных регионах, по снижению имеющегося разрыва между регионами, по предоставлению жителям равных гарантированных государством услуг», - сказал сенатор.