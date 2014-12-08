На выгодных условиях Свежий выпуск 653 Глеб МАЛЫХ

Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), компания Ростсельмаш и АО «Национальный холдинг «Каз­Агро» укрепили сотрудничество. Соответствующее соглашение подписано 3 декабря в Астане. Теперь аграрии Казахстана получат новые возможности для обновления парка сельхозтехники.

Трехстороннее подписание состоялось в рамках заседания Межправительственной комиссии по сотрудничеству России и Казахстана, возглавляемой с российской стороны – первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Игорем Шуваловым и с казахстанской – первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан Бакыт­жаном Сагинтаевым. Документ подписали генеральный директор ЭКСАР Петр Фрадков, генеральный директор компании Ростсельмаш Валерий Мальцев, заместитель председателя правления АО «Холдинг «КазАгро» Кайрат Айтуганов.

Соглашение направлено на поддержку и расширение экспорта сельхозтехники Рост­сельмаша в Казахстан. Аграриям предоставляется возможность отсрочки платежа на покупку машин компании сроком на год.

По мнению экспертов, это решение будет способствовать ускорению темпов модернизации машинотракторного парка АПК Республики Казахстан. На сегодня свыше 60% комбайнов и тракторов не отвечают современным требованиям, выработали свой амортизационный ресурс и находятся за пределами эксплуатационного срока службы. Уборочная кампания текущего года наглядно подтвердила остроту проблемы: из-за дождей и раннего снега на полях осталась часть урожая. АПК страны крайне нуждается в мощных, производительных машинах, способных работать в любых погодных условиях, даже в морозы. Именно такую технику выпускает компания Ростсельмаш.

Стоит отметить, что Рост­сельмаш стал одним из первых промышленных предприятий России, заключивших с ЭКСАР договор комплексного страхования экспортных кредитов в 2012 году. Сегодня компании сотрудничают на рынках 6 стран, в том числе Кыргызстана, Польши, Болгарии, Молдовы, Латвии. А первые экспортные контракты на покупку комбайнов Рост­сельмаша были застрахованы

ЭКСАР для клиентов Казахстана. К настоящему моменту агентство уже поддержало 3 проекта с участием «КазАгрофинанса» (дочерняя структура «КазАгро») и Ростсельмаша, предусматривающих поставку более 140 машин. По мнению сторон, рамочное соглашение позволит увеличить поставки техники Ростсельмаша в Респуб­лику Казахстан на 20%.

