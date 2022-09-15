На вынужденной диете

На голодном пайке вот уже два месяца находятся более шестисот породистых коров в ТОО «Агрохолдинг Аксу» в селе Кызылагаш Аксуского района.

Два месяца назад налоговая служба арестовала счета компании, из-за чего финансирование было приостановлено. Аграрии заморозили строительство, прекратили закупать корма. При этом закрытие счета не только поставило новые вопросы перед руководством предприятия, но и обострило ранее существовавшие проблемы.

Отметим, что из Дании компания завезла 617 породистых коров. Из них погибла 21. А все потому, что с самого начала инвестор вместе с акиматом района не продумал многие организационные вопросы. Такое мнение сложилось у нас после посещения фермы, которая является самым крупным инвестиционным объектом Аксуского района.

Начиналось же все весьма оптимистично. Проект презентовали акиму области Бейбиту Исабаеву, с гордостью делились будущими планами. А они грандиозные: после завершения строительства современной молочно-товарной фермы на 1 300 голов племенных коров джерсейской породы к 2023 году инвесторы намеревались построить завод по производству сыров твердых сортов (оборудование уже закуплено), ввести в эксплуатацию дождевальные машины кругового типа в селе Кызылагаш.

Из 5 млрд тенге в проект уже вложено 2,7 млрд тенге. На бумаге все действительно выглядит презентабельно. Но реальная картина совсем другая.

...Синие крыши будущей фермы видны издалека. Масштаб строительства впечатляет. Вот только оно не завершено, и на фоне этой «незавершенки» пугающе выглядят сотни полуголодных коров – исхудавших, с выступающими по бокам ребрами.

Если бы скот так выглядел вес­ной, еще можно было бы понять. «Пережили зиму, скоро наступит весна, и животное наберет вес», – подумал бы каждый, кто хоть немного разбирается в животноводстве или просто вырос в ауле. Но сейчас на дворе осень. Прошло сытное теплое лето. Так почему же породистые животные, закупленные за большие деньги в далекой Дании, выглядят так, будто на них пахали землю. Ответ только один – они не доедали. А причиной стал арест счетов компании налоговой службой.

– Животные не получали комбикорм, силос, витаминные добавки, которые просто жизненно необходимы для поддержания здорового состояния. Их кормили только люцерной, – рассказывают рабочие.

Правда, Салтанат Ким, представитель компании, утверждает, что вместе с люцерной животные получали также патоку, жом. Их давали вместо комбикорма...

Трактора не выходили в поле из-за отсутствия топлива. И откуда ж тогда взяться свежему сену? А ведь это дойные коровы. Вот и приходилось работникам выворачиваться наизнанку и самим искать выход, пока учредитель решал проблему со счетами.

Жители Кызылагаша не мог­ли наблюдать за страданием животных и как могли помогали ферме. Среди тех, кто сразу откликнулись на призыв о помощи, – Стамгаз Рабигашев, Хамза Керимов и другие сельчане, доставившие сюда от двадцати до пятидесяти тюков сена.

– В самые трудные времена люди объединяются, помогают друг другу. Почему же руководство компании раньше не просило о помощи? Оставили все на простых рабочих. А что они могут сделать, если нет ни комбикорма, ни силоса. Да и поля оставляют желать лучшего. Я пришла на ферму, чтобы узнать, почему моему сыну не выплачивают зарплату, и когда увидела состояние коров и телят, оказалась просто в шоке. Как можно было довести животных до подобного состояния? – рассказывает местная жительница Сауле Анитова.

Об истории появления породистых животных на ферме рассказал ее управляющий Мухтар Ибраимов.

– Нетелей привезли сюда в январе текущего года, – говорит он. – Но ферма еще не была готова, и скот разместили на арендованной базе. Там коровы и принесли приплод. Телятам нужен был постоянный уход, молоко. Приходилось даже кормить их соской. Да, молодняк выходили благодаря нашим работникам. Но это все, что мы могли сделать.

Сегодня многим телятам уже больше трех месяцев. Их нужно переводить на комбикорм, которого нет. Вот и вынуждены они слизывать силос с грязного пола.

Как же реагирует на сложную ситуацию акимат Аксуского района? Когда ТОО «Агрохолдинг Аксу» пришел с проектом в 5 млрд тенге, с перспективными планами развития, власти поддержали инвестора и передали ему в долгосрочное пользование поливные земли площадью 1 870 га для создания эффективной кормовой базы. Поэтому отсутствие кормов в фирме, которая в этом году посеяла кукурузу на зерно на 462 га, люцерну – на 581 га, пшеницу – на 219 га, просто невозможно понять. Неубедительно звучат оправдания по поводу отсутствия горючего в самый разгар сезона.

Спрашивается, почему хозяева не побеспокоились о солярке для техники заранее, не оставили хоть каких-то запасов, понимая, что они нужны для сотен голов крупнорогатого скота, среди которых больше половины – телята.

Форс-мажорные обстоятельства могут возникнуть, но к ним нужно готовиться заранее. К слову, по словам заместителя акима Аксуского района Серика Кусмолдина, предприятию выдавали два раза топливо в счет будущей оплаты. Но эта помощь, скорее всего, была не столь значительной, раз в самый разгар сезона скотина осталась без необходимых кормов.

По словам Мухтара Ибраимова, о сложившейся ситуации они неоднократно докладывали руководству компании, но дело сдвинулось с мертвой точки только после вмешательства областного акимата.

– Для решения проблемы областное руководство во главе с заместителем акима региона Алибеком Жаканбаевым приняло все необходимые меры, подключило НПП «Атамекен», на площадке которой состоялась встреча представителей «Агрохолдинг Аксу» и налоговой службы, – рассказал Серик Кусмолдин. – В результате счета разблокировали, признав действия налоговых служб незаконными.

Сегодня акимат района договорился о поставках удешевленного дизельного топлива для компании. Начался закуп кормов. В ближайшие дни привезут 50 тонн ячменя и пшеницы. На полях начнется покос кукурузы и закладка силоса на зиму. Все это в конечном итоге должно выправить ситуацию и наладить работу фермы. В резерве компании есть еще невыплаченные субсидии в сумме 100 млн тенге.

Выплачена заработная плата всем работникам фермы за июнь и июль. Кстати, всего на предприятии трудятся 110 человек.

Казалось бы, постепенно дела приходят в норму. Однако все это потребовало не только времени, но и стоило больших рисков. Их можно было избежать, если бы перед реализацией масштабного проекта инвестор вместе с акиматом детально проанализировал каждый шаг, достроил бы корпуса фермы, подготовил кормовую базу, тепляки, продумал процесс дойки и только потом начал завозить породистый скот из-за границы. Но в данном случае телега побежала впереди лошади.

В результате на ферме сложилась непростая ситуация, но попробуй объясни голодным коровам из далекой Дании, что счета компании были заблокированы, что денег на качественный и сбалансированный корм не было.

Положительное решение финансовой проблемы дает надежду на улучшение состояния самой фермы. Правда, пока неизвестно, когда и какими темпами продолжится строительство. Хотя новый директор ТОО «Агрохолдинг Аксу» Сауат Оразбаев отметил, что все строительные работы можно будет завершить еще до наступления холодов.

Нетрудно представить, что ждет коров и телят предстоящей зимой, если все останется на своих местах. До нее осталось всего несколько месяцев. Да и осень в этих местах не менее суровая, чем зима.

Необходимо отметить и такую важную проблему, как искусственное осеменение животных. Без ее решения в следующем году можно просто не дождаться приплода. А для проведения соответствующих мероприятий нужны средства, специалисты, лаборатории и соответствующая материальная база.

Остро стоит на ферме и кад­ровый вопрос. С начала года сменилось несколько директоров, из-за задержки заработной платы уволились многие доярки, трактористы, скотники. Все это так или иначе играет против имиджа компании среди местного населения. А именно с ним нужно и важно находить общий язык, если инвестор пришел сюда надолго и с конкретными планами.

С начала августа назначен новый руководитель – Сауат Оразбаев. Именно ему предстоит решать все озвученные проблемы.

Отметим, что проект строительства современной молочно-товарной фермы должен повысить уровень экономики в регионе, стимулировать развитие молочной отрасли. К слову, даже в сложных условиях ферма сдавала в месяц несколько тонн молока на один из перерабатывающих заводов. А представьте объем при успешной реализации всех поставленных задач...