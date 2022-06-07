Эльмира Хаймурзина, наблюдатель, член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

Для Российской Федерации Казахстан – ближайший сосед. С вами Россия имеет самую протяженную сухопутную границу и самые, как мне кажется, добрые отношения. Моя бабушка, которая прожила всю жизнь в Казахстане и похоронена здесь, всегда говорила: «Помни, хороший сосед лучше дальнего родственника».

Что касается вопроса, станет ли Казахстан демократичней после этого референдума – Казахстан строит демократическую модель на протяжении последних 30 лет, с момента, когда СССР стал трансформироваться и на геополитической карте мира стали появляться новые государства. Этот референдум, я уверена, усовершенствует систему демократических преобразований, которые происходят в стране. Я уроженка Северо-Казахстанской области. В Казахстане всегда жили свободолюбивые, сильные люди, которые точно понимают, чего они хотят и как они хотят жить. Особо подчеркиваю профессиональную и ответственную подготовку Казахстана к нынешнему референдуму, его проведение на высочайшем уровне.