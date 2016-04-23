​На высоком профессиональном уровне

Еще один важный момент, который хотелось бы отметить, что гости и спикеры этого форума являются профессионалами с высоким уровнем культуры и большим опытом. Они обмениваются идеями, участвуют в дискуссиях, их мнения, что важно, транслируются через СМИ.

Это тем более ценно еще и потому, что в работе диалоговой площадки поднимались вопросы о Ближнем Востоке, о Сирии, о терроризме и о том, как его победить.

В этом контексте нельзя не отметить инициативы Президента Нурсултана Назарбаева по продвижению мирного диалога. Необходимо понимать, что ваша страна располагает всем необходимым для того, чтобы на реальном собственном примере показать ценность доб­рососедских взаимоотношений. Геог­рафия Казахстана на перекрестке путей между Востоком и Западом, Севером и Югом, между Азией и Европой позволяет сотрудничать со всеми странами мира, и в том числе с могущественными державами. При этом мы видим, что у Казахстана нет проблем с соседями. Ваша страна строит дружественные отношения с другими государствами и является лидером по продвижению мирного диалога не только в своем регионе, но теперь уже и во всем мире, поскольку ООН приняты инициативы Нурсултана Назарбаева­, которые будет продвигать и развивать в мировом масштабе.