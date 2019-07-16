В Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева я получила специальность строителя. Для нас, студентов из Сирии, очень важно иметь диплом социально значимых для экономики государства работников. Моя профессия определяет будущее моей страны.

Толерантность Казахстана удивительна. Здесь решались серьезные политические вопросы моей страны. Миролюбивые намерения правительства – свидетельство светлых намерений действовать в интересах народа.

Созидание – вот главный фактор, ради которого я поступила именно в этот университет. При том, что один из значимых вузов Казахстана – почти мой ровесник, знания здесь дают истинные ученые. Еще я хочу сказать, что пошла по стопам моего папы, который также имеет специальность строителя. И я горжусь этим.

Особую благодарность хочу выразить профессору Аскару Жусупбекову. Настоящий наставник, учитель, он в гуще всех событий, научных, образовательных интересов своих подопечных.

Здесь технические специальности преподаются на высоком уровне. Очень много парней ­обучаются, но и девушки также осваивают специальности, которые раньше были, наверное, не всем по плечу. Казахстан заботится о своей молодежи. И это очевидно: выделяются гранты на бесплатное обучение (что есть великое благо). Поэтому есть уверенность, что в завтрашнем дне молодежь ждут стабильность, возможность продвижения по карьерной лестнице.

Мы получили достойное образование. Кто-то продолжит учиться, будет поступать в магистратуру, докторантуру. Трех­уровневая программа обучения привлекает многих из нас. Здесь я увидела сильные лабораторные базы и динамичное студенческое движение! Здесь дискутируют на научные темы, а диалоговые исследовательские площадки созданы для того, чтобы идти вперед. Знаю, что в университете работают иностранные преподаватели, которые также усиливают его научно-образовательный потенциал.

Студенческая жизнь в вузе пролетела стремительно. Я нашла много друзей, и не только среди казахстанцев, но и из других стран. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто окружал меня заботой и любовью в Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева.

И вот еще чем хочу поделиться. К стыду своему, не знала, кто такой Лев Николаевич Гумилев. Но в процессе обучения поняла, что все преподаватели университета, молодежь несут в себе символ великого евразийца.

Теперь для меня слово «евразиец» всегда будет связано с миролюбием, величием и широтой души казахстанского народа. Я низко кланяюсь земле казахстанского народа и желаю счастья и процветания.