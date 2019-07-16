​На высоком уровне

Свежий выпуск
926
Лана Таллал (Сирия), бакалавр

В Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева я получила специальность строителя. Для нас, студентов из Сирии, очень важно иметь диплом социально значимых для экономики государства работников. Моя профессия определяет будущее моей страны.

Толерантность Казахстана удивительна. Здесь решались серьезные политические вопросы моей страны. Миролюбивые намерения правительства – свидетельство светлых намерений действовать в интересах народа.

Созидание – вот главный фактор, ради которого я поступила именно в этот университет. При том, что один из значимых вузов Казахстана – почти мой ровесник, знания здесь дают истинные ученые. Еще я хочу сказать, что пошла по стопам моего папы, который также имеет специальность строителя. И я горжусь этим.

Особую благодарность хочу выразить профессору Аскару Жусупбекову. Настоящий наставник, учитель, он в гуще всех событий, научных, образовательных интересов своих подопечных.

Здесь технические специальности преподаются на высоком уровне. Очень много парней ­обучаются, но и девушки также осваивают специальности, которые раньше были, наверное, не всем по плечу. Казахстан заботится о своей молодежи. И это очевидно: выделяются гранты на бесплатное обучение (что есть великое благо). Поэтому есть уверенность, что в завтрашнем дне молодежь ждут стабильность, возможность продвижения по карьерной лестнице.

Мы получили достойное образование. Кто-то продолжит учиться, будет поступать в магистратуру, докторантуру. Трех­уровневая программа обучения привлекает многих из нас. Здесь я увидела сильные лабораторные базы и динамичное студенческое движение! Здесь дискутируют на научные темы, а диалоговые исследовательские площадки созданы для того, чтобы идти вперед. Знаю, что в университете работают иностранные преподаватели, которые также усиливают его научно-образовательный потенциал.

Студенческая жизнь в вузе пролетела стремительно. Я нашла много друзей, и не только среди казахстанцев, но и из других стран. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто окружал меня заботой и любовью в Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева.

И вот еще чем хочу поделиться. К стыду своему, не знала, кто такой Лев Николаевич Гумилев. Но в процессе обучения поняла, что все преподаватели университета, молодежь несут в себе символ великого евразийца.

Теперь для меня слово «евразиец» всегда будет связано с миролюбием, величием и широтой души казахстанского народа. Я низко кланяюсь земле казахстанского народа и желаю счастья и процветания.

Популярное

Все
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
150 детишек, победивших онкологию и прошедших трансплантацию органов, приехали со всего Казахстана в Астану для участия во вторых республиканских Играх чемпионов
По мнению участников I Международного форума медиа и туризма, СМИ играют немаловажную роль в развитии туриндустрии
Казахстанские предприниматели из Мангистау впервые примут участие в международном конкурсе сыров
В столице заработал Центр приема граждан, одной из ключевых задач которого станет создание новой среды взаимодействия государства и граждан
Полсотни мячей намеревался закупить спортклуб, планируя выложить за них 2,5 млн тенге бюджетных средств
С начала года бруцеллез диагнос­тирован у 58 жителей области Жетысу
Учащиеся школы искусств из Атырау прекрасно выступили на международном фестивале в Батуми
Когда налог не впрок
Казахстанские спортсмены завоевали уже шесть медалей на чемпионате мира среди юниоров по стрельбе, который в эти дни проходит в Чханвоне (Южная Корея)
Десять учреждений здравоохранения Костанайской области задолжали поставщикам за лекарственные препараты и расходные материалы, а коммунальщикам – за их услуги
Оркестр без дирижера
Акбаур: тайна древних мастеров
Бесплатная курица в кредитной мышеловке
Ревизию всех детских госучреждений проведут в Казахстане
Чем богаты, тем и рады
О пожарах и не только
Дать импульс развитию языка
По вечерам над ресторанами…
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Месси назвал дату дебюта за американский клуб
Общественница обжаловала протокол участкового и добилась отмены штрафа
Пилотный проект для таксистов и курьеров исключит ошибки в исчислении и уплате налогов
В Жамбылской области планируют наладить выпуск комплектующих элементов для ветряных энергоустановок
Грузовой поезд сошел с рельсов в Жамбылской области
Юные туристы совершили путешествие на овеянную легендами гору Казыгурт
Уже несколько дней в сорокаградусную жару жители сел Алматинской области и Наурызбайского района Алматы остаются без воды
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Шерхан Арыстан стал обладателем Гран-при XXI Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2023»
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК
Ансамбль песни и танца Национальной гвардии РК дал большой концерт в Усть-Каменогорске
В самом центре столицы встроенное в жилой комплекс помещение бизнес-центра оказалось бесхозным и растаскивается на стройматериалы мародерами
2 женщины получили переломы из-за падения лифта в музее АЛЖИР
Плата за воду в Шымкенте осталась прежней, однако резко снизились гарантии ее бесперебойной подачи
В Казахстане не будут легализовывать иностранные авто, ввезенные после 1 сентября 2022 года
Петропавловский театр танца Sensitive стал победителем международного фестиваля Sea Sun Festival в испанском городе Льорет-де-Мар
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
Новый документ на жильё появится  в Казахстане
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России

Читайте также

Все соперники известны
По вечерам над ресторанами…
Бесплатная курица в кредитной мышеловке
Дать импульс развитию языка

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]